Mašlíková ukázala, jak zhubla během nouzového stavu. Dobrá práce, reagují fanoušci na její figuru

Některé ženy se snaží zhubnout, co to jde. Haně Mašlíkové to však během karantény šlo samo. A jaký je důvod? Údajně prý necvičila těžké váhy, a tak šla kila dolů.

„Během nouzového stavu jsem bez pořádných vah zhubla 4 kg, takže jsem vypadala opět jako stažený králík. Těžko vydřený kulatý zadek a celkově kulatější tvary byly pryč, ale už se to začíná zase tvarovat a rýsovat,“ napsala tato kráska u snímku.

Maminka malého chlapečka tak fanouškům dala najevo, že z úbytku váhy není příliš nadšená, protože přišla o své vymakané tvary. Nezahálí ale a snaží se je získat zpět – jak jinak než pravidelnou dřinou v posilovně. A její úsilí dokázali ocenit i komentující.

„Hani, vypadáte skvěle. Je vidět, že to máte vydřené… Staženej králík mě pobavil. Ostatní ženské řeší kila navíc z karantény a vy jste opak. Máte figuru po mamince nebo spíše po taťkovi? Hezkou neděli,“ stálo v jednom z komentářů.

A i další reakce se nesly v podobném duchu: „Wooow, dobrá práce. Taky si to zasloužíte, jak poctivě dřete. Jste skvělá.“

Ostatní podotýkali, že má Hanka opravdu krásnou postavu. Někteří jí vychvalovali stehna, jiní ramena či paže.

„Ty stehna parádní,“ psali a další dodávali: „Ty ramena a paže, to je fakt sen…“

Některé ženy si však posteskly nad tím, že bohužel nemají takovou píli, aby dosáhly tak skvělých výsledků „Já bych se potřebovala tou vaší morálkou a disciplínou infikovat. Jste úžasná.“

Jiní se pozastavovali nad tím, že Hanka zhubla, zatímco jiní v karanténě přibrali: „To jste asi jediná, kdo během nouzového stavu zhubl.“

Další měli pochopení pro to, že když člověk necvičí, jde to znát: „Jo, no, člověk, aby cvičil pořád. Chvíli necvičíš a už jsi zas na začátku.“ Fotografie se ale neobešla ani bez komentářů rýpalů, kteří Hance vzkazovali, že by „chtěli mít její starosti“.

Hana Mašlíková

Hana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník. V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas.

Kromě toho se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.