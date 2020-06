Mottlová se ukázala v plavkách, ale fanoušci ji nepoznali. Co je na ní jiného?

Česká herečka a zpěvačka Barbora Mottlová je podle některých uživatelů k nepoznání. Když totiž na sociální síti zveřejnila svou novou fotografii v plavkách, někteří jen stěží uvěřili, že je to opravdu ona. Co je na ní jiného? Posuďte sami.

Mottlová se ráda ukazuje. A není se čemu divit – má totiž výstavní postavu a krásné tvary. Ne jeden muž tak na ní může oči nechat. Ani tentokrát své osazenstvo fanoušků nezklamala a podělila se s nimi o fotografii v plavkách.

„Svěží pondělní ránko,“ napsala herečka ke snímku.

Na fotografii je Bára v dvoudílných plavkách červené barvy a neskutečně jí to sekne. Ostatně, myslí si to i její fanoušci, kteří jí to dali znát v komentářích.

„Moc vám to sluší, nádherné fotky,“ stálo v jedné z reakcí.

„To jsou křivky,“ rozplývali se další.

I další fanoušci pak uváděli, že je Bára „sexy baba“ a „jako vždy nádherná“. Na snímku má totiž, mimo jiné, tato třiatřicetiletá kráska ještě mokré vlasy, sluneční brýle a rudou rtěnku, což působí provokativně.

Někteří jedinci však Báru na snímku nemohli poznat. „Kdo je to na fotce?“ ptali se rovnou.

„Naprosto k nepoznání,“ uváděli jiní a přidávali se k nim i další: „Úžasné fotky Barčo... Skoro bych tě nepoznal….“

Mottlová občas sklízí i kritiku...

Ne vždy je ale vše růžové. I když by se mohlo zdát, že Mottlová slýchá od svých fanoušků jen samou chválu, není tomu tak. Nedávno si například vyslechla nemilé reakce na změnu svého vzhledu. Pár jedinců totiž dalo Báře najevo, že se jim změna vůbec nezamlouvá: „Fuj, co je to za chlapa?“

Další pak okamžitě začali pátrat po tom, koho jim „nová Bára“ připomíná- Někteří ji přirovnávali ke zpěvačce To ve Lo, další viděli podobu se zpěvačkou Billie Eilish. Objevily se však i mnohem kontroverznější názory.

„Celej Kurt Cobain,“ vzkázala modelce jedna z uživatelek.

Barbora Mottlová

Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostní moderátorka a modelka . Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.

Co se týče jejího osobního života, má v současné době vztah s bývalým mužem roku Josefem Kůrkou. A pár už spolu i bydlí. Se svým bývalým partnerem, návrhářem, se rozešla po tříměsíčním vztahu.