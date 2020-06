Bendová ukázala, kde rostou houby, a pochlubila se svými úlovky. Nádherná úroda, žasnou fanoušci

Česká herečka, modelka a moderátorka nesedí doma a vyrazila do lesa. I tentokrát totiž zamířila na houby – a vypadá to, že se jí poštěstilo.

„Nynější úlovky! Zdravíme z lesa. Lítáme tu od rána v holinkách a nemůžeme se nabažit tý vůně. Konečně ta příroda vypadá trochu jako dřív. A kolik bude malin, ostružin a borůvek,“ napsala ke snímkům Alice.

A radost z úlovků neměla jenom Alice, i její fanoušci. Některé okamžitě zajímalo, kde takové krásné houby rostou.

„Nádherná úroda, máte štěstí. Přeji hezký zbytek dne a dobré papání,“ napsala jedna uživatelka.

„Já chci taky, u nás nic,“ záviděli Alici další uživatelé.

A s nadšenými komentáři se pod fotografií roztrhl pytel: „To jsou krasavci.“ „Krásné, úplně cítím tu vůni,“ rozplývali se jiní.

Jiní si posteskli nad tím, že se do lesa nejspíše brzy nedostanou, a to kvůli počasí: „Ali, to je nádhera. Tady zase leje, jako leje fest, takže do lesa? V nedohlednu.“

Do lesa jedině stylově

Není to však poprvé, co Alice vyrazila na lov. Nedávno jsme psali, že se vydala na houby, ale neměla příliš štěstí. Zato však vypadala stylově, a to díky zelenému outfitu, který zvolila. Sama podotkla, že alespoň vypadá k světu! A tento názor sdíleli i její fanoušci.

„Krásná Alice, zelená barva Vám sluší. Navíc je to barva naděje. Tak dobrý lov a pěkný víkend,“ vzkazovali jí.

Jiní fanoušci by ale byli vůbec nejradši, kdyby toho Alice na sobě měla mnohem méně… „Ukaž víc,“ vyzvali ji.

Alice Bendová

je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.