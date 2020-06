„To se jen tak nezapomíná.“ Sagvan Tofi promluvil o vztahu s Krainovou a přiznal, že se mu stále líbí

Sagvan Tofi kdysi jeden čas randil s Darou Rolins i Simonou Krainovou zároveň, když se to pak dívky dozvěděly, daly obě Sagvanovi kopačky a staly se z nich největší kamarádky. I když tehdy to nebyl zrovna nejpříjemnější okamžik, teď ale Tofi rád vzpomíná na své vztahy s těmito slavnými ženami.

„Na holky rád vzpomínám. Proč ne. Byly součástí mého života a nevidím důvod, proč na sebe házet špínu. To já vůbec nechápu, že to jiní dělají,“ rozpovídal se Sagvan pro Expres před svým vystoupením po boku Martina Dejdara v Divadle Broadway.

Simona se mu pořád jako žena velmi líbí. Dokonce má i dnes smíšené pocity, když ji vidí. Cítí stále jistou náklonnost.

„Je to krásná ženská. A já ji miloval. To se jen tak nezapomíná. Ale to už je minulost. Já jsem se zklidnil a mám svou rodinu,“ smál se Sagi, který narážel na to, že už sám má ženu a dceru, jež by neopustil ani kvůli nejkrásnější topmodelce.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.