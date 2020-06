Moderátorku Alagič si spletli s hollywoodskou hvězdou Julií Robertsovou. Poznali byste ji?

Jasmina zveřejnila na Instagramu nový příspěvek, ve kterém moderátorka poděkovala všem, s kým čas od času spolupracuje. „Vážím si Vašeho času, který mi věnujete,“ napsala.

Fanouškům se nová fotka celebrity opravdu zalíbila. „Krásná a vidět, že spokojená…“ poznamenala v komentářích uživatelka @panisovamujkosova. „Bože, ty jak si krásná uvnitř, tak si krásná zvenku,“ dodal @mrthomik.

Také hodně sledujících souhlasilo, že Jasmina je na této fotografii velmi podobná Julii Robertsové, která hrála hlavní postavu v legendárním filmu Pretty Woman. „Julia Roberts si tu,“ uvedla @with_desire_.

Kojení jako provokace

Dříve moderátorka na svém Instagramu zveřejnila snímek, který ale vyvolal pořádnou hádku, nikoliv vlnu komplimentů. Na fotografii Jasmina kojí svého prvorozeného syna Sanela.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dobre ránko 🌝 Публикация от Jasmina Alagič Vrbovská (@jasmina_alagic) 11 Сен 2019 в 1:02 PDT

„Nedá mi to nezeptat se… Proč je Sanel jen v plence, když vy na sobě máte svetr?“ napsala do komentářů jedna ze sledujících. „Ježíš, a co je vám do toho?“ odpověděla jí další uživatelka. „To má kojit holá, abyste byla spokojená?“ napsala další z uživatelek Instagramu.

Do celé diskuse a do hádky v komentářích poté zasáhli i muži. Jeden z nich pak napsal: „Opravdu nemám slov na ty vaše debilní otázky. Musíte mít dobře nasráno v hlavě. Přestaňte tohle psát, je to ostuda.“