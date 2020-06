Fanoušci mají strach o Koukalovou a kladou jí nepříjemné otázky: „A kde máte manžela? Pořád se fotíte sama.“

Česká média píšou o rozvodu Koukalových již několik měsíců. Gabriela zprávy komentovat nechce, ale přilívá olej do ohně svými příspěvky na sociální sítě, kde je pořád sama.

„Sice prší, ale aby příroda mohla vzkvétat, musí se zalévat. Platí to i o lidech,“ podepsala novou fotografii Gabriela.

Sledující v komentářích stejně jako i u minulých příspěvků poznamenali, že Gabriela je zase sama a ptali se, kde je Petr. „A kde máte fotku manžela? Pořád se fotíte sama,“ napsala uživatelka @elinkova_alena. Gabriela na takové dotazy neodpovídá.

Turbulence kolem rodiny Koukalových začaly již v době, kdy Gabriela tančila ve StarDance a její manžel ji ani jednou nepřišel podpořit do hlediště. Gábina tehdy případné neshody popírala a vysvětlovala, že manželova nepřítomnost jí nosí štěstí.

Nová lavina spekulací se objevila poté, co se na webu Bezfrazi.cz objevila šokující zpověď moderátorky Lucie Šilhánové, která popsala detaily vztahu s jistým sportovcem, jímž má být právě Koukal.

„Náš vztah skončil po dvou a půl letech, když jsem zjistila, že mě podvádí i s mojí kadeřnicí. Bral si ji dokonce k nám domů. Neměl potřebu si ani zaplatit hodinový hotel nebo penzion, já chtěla zvracet ještě dlouho poté, když jsem si představila, co se u nás doma muselo dít. Ta holka se do něj zamilovala, takže mi nakonec sama o všem řekla. Došlo mi, že zdaleka nebyla jediná,“ píše Šilhánová ve zpovědi.

Podle exkluzivního zdroje Expresu se manželé měli nedávno dokonce v tichosti rozejít. „Petr do toho vztahu dal všechno. Nejen ke Gábině, ale i k jejím rodičům se choval s úctou a byl vždy nápomocný. Kdykoliv by všem přispěchal na pomoc a na tom se nic nezměnilo ani teď. Oni nemají pocit, že o tom musí informovat celý národ. Je to i z Gábininy hlavy a Petr ji respektuje,“ uvedl zdroj portálu.

Petr a Gabriela na toto téma s médii nekomunikují.