„To je ubožárna. Ostuda pro Čechy.“ Uživatelé nešetřili Bouru, který se veřejně vysmál Gottové. Co si dovolil?

Hostem tohoto večera byla country zpěvačka Šárka Rezková, která dříve kamarádila s Gottovou, a dokonce jí přednedávnem nabídla azyl ve svém domku v Mníšku pod Brdy, zatímco se k ní ostatní obraceli zády. Poté se však ženy z nějakého důvodu neshodly a probíhá mezi nimi drsná mediální válka.

Boura si ve své divadelní talk show se Šárkou oblekl papírovou masku Dominiky a rozhodl se parodovat bývalou kamarádku zpěvačky. Rezková tohle očividně nečekala. „Slávku, kdybys nebyl můj dlouholetý kamarád, tak tě zabiju,“ řekla mu.

Slavný moderátor ale pokračoval a najednou vytáhl lahev (údajně v ní byla meruňkovice) a začal si nalévat panáčky, čímž narážel na Dominičin dlouhodobý problém s alkoholem.

„Šárinko, já bych se ti chtěla omluvit. My, co pocházíme ze slavných rodin a chlastáme, to máme hrozně těžký,“ říkal Boura v masce Dominiky Gottové. „Já chlastám všechno,“ dodal později.

Tím ztrapňování Gottové neskončilo. Boura se pustil do ještě ožehavějšího tématu.

„Máš hezké děti, to zase jo,“ řekl zpěvačce Boura a narážel tak na to, že Gottová měla podle snoubence Rezkové svádět jejího šestnáctiletého syna Dominika a nabízet mu sex. „Hlavně toho nejmladšího, že jo?“ reagovala Rezková. „To víš, mladé kůzle,“ odpověděl Boura.

Takový pokus o vtip se ale nesetkal s velkou podporou diváků. Na facebookovém učtu show se objevily kritické komentáře.

„Ten má tak co druhé kritizovat, sám není o nic lepší. Alkáč a vtipný taky moc není,“ napsal uživatel Tara Kik. „Fuj, hnusný. Co mu ta holka udělala. Ten by neměl vystupovat veřejně, ani vtipný, ani pohledný, ten nos, ta druhá brada a pupek…horror. Je to ostuda pro Čechy,“ dodala Helena Novická.