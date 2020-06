„Mám slabost.“ Dara Rolins upřímně promluvila o svém vztahu k mafii

Pod novou fotkou, na které zpěvačka zapózovala ve sportovním topu a legínách, Dara uvedla, že pořád párkrát týdně cvičí jógu. Přiznala také, že běh vůbec nepraktikuje, i když to několikrát zkoušela.

Promluvila také o tom, že večer často sleduje filmy, především má moc rada mafiánske filmy.

„Dnes dávali v mém kině klasiku: Mafiáni (GoodFellas) ps: Mám slabosť pro všechny mafiánske filmy,“ poznamenala.

Zeptala se také svých sledujících na jejích oblíbené filmy.

Mnozí se přiznali, že rádi koukají na zahraniční filmy.

Dříve oblíbená slovenská zpěvačka zveřejnila snímek, který mnohým uživatelům doslova vyrazil dech. Konkrétně jim ho vyrazila postava této sedmačtyřicetileté umělkyně.

Ta se totiž podělila o snímek z dřívějšího focení pro jeden časopis.

„Tahle fotka z aktuálního čísla @emma.magazine dokonale definuje léto! A to jsme to fotili v lednu, v době, kdy lidé stojí spíše na svahu. U mě v této době probíhá nejoblíbenější repríza léta. A dívám se, že jsem tam vysekaná jako do soutěže,“ napsala k fotografii Dara.

Dále však uvedla věci na pravou míru a napsala, že takhle vypadá její tělo jen na Bali.

„To vám mohu zodpovědně potvrdit. Po měsíci pravidelného cvičení, extrémně zdravého a čerstvého jídla. Žádná dřina, jen režim a cílené vedení, uvědomění si sebe, svého těla, té pohody. Podnebí, vlhký vzduch k tomu a klid všude kolem, i ve mně, probouzení se do každého dalšího dne s úsměvem… Slunce nám svědčí, léčí, zevnitř i zvenčí. Užívejte, tady u nás se nás dnes snaží potěšit o 106,“ dodala.

Fanoušky však moc nezajímalo, kdy a proč takhle Dara vypadá. Soustředili se jen na samotnou postavu, kterou jí velmi chválili.

„Wooooow, krásná jsi Darinko,“ stálo v jednom z komentářů.

Další pak zpěvačku potěšili slovy, že je „božská“ a bohyně.

„Super tělíčko,“ uváděli další, a i ostatní souhlasili s tím, že Dařina postava je zkrátka úžasná a dokonalá.

Jiní označili za neuvěřitelné, že Dara v tomhle věku vypadá stále tak skvěle. „Tebe musí ženský fakt milovat,“ napsal s humorem další uživatel.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.