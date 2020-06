Mottlová si užívá v Čechách. Fanoušky ale zmátla žhavým snímkem, a tak se ptali, jestli jim ukazuje místo nebo své vnady

Česká herečka a zpěvačka Barbora Mottlová se podělila o fotografii ze své dovolené v Čechách. Vzhledem k současné situaci s koronavirem se zřejmě tato kráska rozhodla, že si odpočine v rodné zemi a nebude jezdit nikam daleko. Podívejte se, jak jí to slušelo.

Mottlová ráda provokuje, což ostatně dodržela i nyní. Na jejím profilu na Instagramu se totiž objevil žhavý snímek, na kterém je tato kráska zvěčněna v jednodílných barevných plavkách.

„Trochu tý čvachtandy a relaxu. Co by to bylo za dovču bez koupačky… A když je venku nemilo, bazén v místě, kde bývala dřív zřejmě hladomorna, poslouží skvěle. Nádherná atmosféra tohodle tuze starýho hrado-zámku @chateauzbiroh, kde historie úplně dejchne za krk…,“ napsala herečka k fotografii.

Na snímku vynikla krásná postava Báry, ale také její přednosti, což v komentářích ocenili zejména pánové.

„Baru, Vy jste fakt nádherné stvoření, a ještě k tomu pořádně sexy. Hezký víkend,“ stálo v jednom z komentářů.

I další této herečce vzkazovali, že je nádherná a zkrátka boží. „Nádherná žena v krásném prostředí. Móóóc pěkné,“ dodávali.

Jiní však byli poněkud zmateni tím, co vlastně tato sexbomba chtěla lidem ukázat: „A co nám ukazuješ – to místo nebo ta super prsa?“

Někteří muži si tak neodpustili několik poznámek na adresu jejího poprsí: „Asi byla zima Baru, ne?“

Kromě lichotek a dalších milých komentářů přišla řeč i na to, kde tato kráska tráví svou dovolenou, a sice an Chateau hotel Zbiroh.

„Je to tam úžasné. Byli jsme tam s manželkou před 2 lety. Krásné pokoje, restaurace a wellness. Užijte si to,“ vzkázal jí jeden fanoušek.

V neposlední řadě pak uživatelé Báře chválili její neobyčejný outfit do vody: „Super plavky.“

Barbora Mottlová

Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostní moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.

Co se týče jejího osobního života, má v současné době vztah s bývalým mužem roku Josefem Kůrkou. A pár už spolu i bydlí. Se svým bývalým partnerem, návrhářem, se rozešla po tříměsíčním vztahu.