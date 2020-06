Borhyová vítá léto snímkem od moře, nevyhnula se však kritice. Podle některých přibrala

I když tomu teploty zrovna moc neodpovídají, v sobotu 20. června ve 23.43 hod začalo astronomické léto. Upozornila na to i známá česká televizní moderátorka Lucie Borhyová, která při této příležitosti sdílela na sociální síti starší snímek od moře. Ne všichni na něj ale reagovali pozitivně.

Do Česka dorazilo astronomické léto, i když tomu počasí zrovna moc nenahrává. Lucie Borhyová však nehází flintu do žita a snaží si navodit teplé a slunečné dny alespoň ve vzpomínkách. Zřejmě proto se tato kráska rozhodla, že se s fanoušky na Instagramu podělila o starší snímek od moře.

„Tak jsme včera skočili do léta, i když to víkendové počasí na to moc nevypadá. Užijte si ale krásně letní dny za jakéhokoliv počasí!“ napsala ke svému snímku.

Na dané fotografii je Lucie zvěčněna v plavkách, jak skotačí v moři. Na snímku krásně vynikla její postava, co většina fanoušků náležitě ocenila.

„Super fotka,“ stálo v komentářích.

„Pěkná vysportovaná postava, sluší. Už jen to moře,“ myslí si další.

Další se pak shodovali na to, že to Lucii opravdu sluší a je krásná. „Moc ti to sluší,“ psali.

Kromě milých a pozitivních reakcí se ale našlo i několik kritiků, kteří měli potřebu si do Lucie rýpnout.

„Nepřibrala jste?“ ptali se ostře.

Z takových závistivých komentářů si však česká moderátorka nemusí dělat těžkou hlavu, protože většina příznivců její fotografii ocenila. A není divu – tato dvaačtyřicetiletá maminka dvou dětí totiž vypadá stále skvěle.

Lucie Borhyová

Lucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem. V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.