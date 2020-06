„Tyhle publikace normálně nečtu, ale udělám výjimku.“ Dara Rolins se objeví v plavkách na titulce českého časopisu

Dara Rolins je známá tím, že si zakládá na zdravém životním stylu, cvičení a dokonalé postavě. Dřina a hodiny strávené v posilovně se tak dozajista na její figuře pozitivně projevily. Není proto divu, že se tato slovenská kráska nyní objevila na titulní straně časopisu Dieta, což je moderní lifestylový časopis, jehož úkolem je čtenáře provést zdravým životním stylem.

„Ode dneška, tentokrát na všech ČESKÝCH novinových stáncích, Dara v plavkách zas a znova, v @casopisdieta,“ napsala v popisku k fotografii.

Tato milá novinka spoustu jejích fanoušků, zejména pak těch z Česka, potěšila. V komentářích se tak k věci začali vyjadřovat nejen dámy, ale i pánové.

„Tyhle publikace normálně nečtu, ale v tomhle případě možná udělám výjimku,“ napsal jeden z nich.

„Nejlepší,“ stálo v jednom z komentářů.

Další uživatelé se pak zaměřili na to, jak Dara na fotografii vypadá. Na snímku je totiž zachycena u moře, má na sobě červené jednodílné plavky a úsměv od ucha k uchu.

Jiní se soustředili na to, co je napsáno na titulce. „Ha, ha, ha. Dobře jsi mě pobavila „nadpisem“, zlato,“ vzkázala jí bývalá slovenská profesionální tenistka a vítězka Turnaje mistryň 2016 Dominika Cibulková. Ta reagovala na to, že Dara na obálce tvrdí: „I já občas musím zatahovat břicho.“

Někteří si mimo jiné posteskli, že je časopis k dostání pouze v Česku. „Škoda, že ne na Slovensku,“ napsala jedna uživatelka, která by si jej s chutí přečetla.

Zmiňme, že nedávno se na Instagramu této krásky objevila fotografie, kterou vyvedla své fanoušky z míry. Pochlubila se na ní totiž svým vysekaným tělem. A byl to pohled pro bohy!

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka . Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.