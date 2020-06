Čeká stejný úspěch jako u Hry o trůny? Spisovatel George Martin vyjádřil naději na dokončení Vichrů zimy v roce 2021

Autor uvedl, že v období sociálního distancování tráví čas v domě v horách. Martin poznamenal, že v práci na knize byl zaznamenán „stálý pokrok“.

Pověděl také, že zpočátku byl naštvaný, jelikož kvůli covidu-19 se mu zrušil sjezd spisovatelů sci-fi v Novém Zélandu, ale nyní je dokonce šťastný, protože se může soustředit na svoji práci.

„Vždycky mohu navštívit Nový Zéland příští rok, kdy, doufám, budou dokončeny jak Vichry zimy, tak i covid-19," uvedl Martin v prohlášení.

V loňském roce Martin slíbil dokončit do července 2020 román Vichry zimy, který by měl být předposledním cyklem Píseň ledu a ohně. Od vydání poslední knihy Tanec s draky uplynulo osm let.

Plány George Martina

Spisovatel souběžně totiž pracuje na prequelu k seriálu Hra o trůny, jenž se bude jmenovat Dům draků. Dříve též vyjádřil předpoklad, že by v budoucnu mohl být uskutečněn i další obrovský projekt, respektive celovečerní film Hra o trůny. Po velkém úspěchu seriálu bylo ale vydání takového filmu jen otázkou času.

Martin dokonce kdysi poznamenal, že se v roli producenta ve skutečnosti podílí také na několika podobných projektech.

„Jedinou věcí, kterou píšu, jsou Vichry zimy, jak jsem již mnohokrát řekl… Ale jako producent jsem stále zapojen do řady vzrušujících nových prací pro HBO a několika filmových projektů,“ napsal.

Aby všechny ještě nadchnul, myšlenku více nerozvinul. „Kdybych vám řekl o dalších věcech, na kterých bych se mohl nebo nemohl podílet, musel bych potom vás všechny zabít,“ vtipkoval spisovatel.