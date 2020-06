„Dominika u klientů byla velmi oblíbená.“ Média zjistila detaily o záhadné ženě Jaromíra Jágra

Před několika dny se po boku hokejové legendy objevila tajemná kráska, se kterou Jágr navštívil luxusní hotel ve Špindlerově Mlýně. Později se ukázalo, že se s Dominikou zná už pěkných pár měsíců.

Podle médií půvabná blondýna dříve pracovala jako modelka, teď je manažerkou v pražském klubu Duplex, kde se právě se známým sportovcem seznámila.

„Dominika je u nás v agentuře od roku 2011, za tu dobu docela dost cestovala. Byla mimo jiné v Pekingu, Šanghaji, Soulu, Tchaj-peji, Istanbulu nebo v Los Angeles. Poslední tři roky (2017–2019) pracovala hlavně v Miláně,“ pověděla Expresu ředitelka agentury Eskimo-Bohemia Management Soňa Hiszem.

„V roce 2020 se modelingu věnovala už jen okrajově, pracovala jako manažerka v klubu Duplex,“ dodala šéfka modelingové agentury. Prozradila, že Branišová o nabídky a kontrakty neměla nouzi, protože se k práci uměla postavit čelem.

„U každé modelky je plus, když je pozitivní a přátelská. Dominika obojí splňuje do puntíku, u klientů proto byla velmi oblíbená,“ dodala Soňa Hiszem.

Podle zdrojů poprvé se Dominika a Jaromír měli setkat v únoru na akci hokejistova kamaráda DJ Uwy, který se s Dominikou zná. Co o ní byl ochoten prozradit?

„Znám ji od vidění, je to naše branže, víme o sobě, ale osobně ji více neznám. Co ale vím, je to milá sympatická bezproblémová holka. Navíc Jarda je velmi chytrý, není to žádný blbec, takže jsem si jistý, že blbou holku by vedle sebe neměl a nemá,“ řekl DJ webu super.cz.

Na konci minulého roku Jágra paparazzi nachytali na večeři se slovenskou tenistkou Danielou Hantuchovou (36), ale jak se zdá, tak kromě jedné noci z toho víc nebylo. A sám Jarda to opět hodil do autu, protože řekl, že je „volný jako pták“ a je připravený na cokoliv.