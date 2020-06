Mottlová zveřejnila snímky z backstage focení pro Playboy. Když se krásno snoubí s nádhernem, komentují fanoušci

Připomeňme, že to není poprvé, co Mottlová nafotila snímky pro tento časopis. Poprvé se tak stalo, když jí bylo sedmnáct let, a tak se předtím musela prokázat písemným souhlasem od své maminky. Nyní, po 16 letech, ale svolení nepotřebovala… A na obálce časopisu opravdu zazářila!

„Backstage. Foto pro Playboy @jungrovaalzbeta, produkce @iam.yanj, styling & MUA @samdolceofficial @theglitterscz @kristianna__official,“ napsala u zveřejněného snímku.

Svůdný snímek, na kterém je Mottlová zachycena v bílé dlouhé sukni, vysokých lodičkách a nahoře bez, a kterým oslnila své příznivce, je prací české fotografky Alžběty Jungrové a za celý outfit je zodpovědný Sam Dolce, což je stylista českých celebrit, modelek a modelů. Ten je ve svém oboru jedním z nejvyhledávanějších v Česku.

Za zmínku stojí i to, že herečka je na několika snímcích zahalena jen do „hvězdného prachu“. Fotografie navíc vznikaly v exteriérech nádherné pražské Malé Strany, a to již od časného rána. Mottlová se navíc na dané focení velmi těšila, jak prozradila v jednom z rozhovorů.

„Objevit se znovu na titulní straně Playboye je pro mě velká prestiž a pocta. Doslova jsem nemohla dospat, jak jsem se těšila na den D, na focení,“ řekla.

Reakce na sociální síti

A jaké byly reakce fanoušků, když se tato fotografie objevila na sociální síti? Jen pozitivní!

„Fotky pro Playboy se hoodně povedly, Barboro. Jste sexy,“ napsal jeden z mužů.

Další jí vzkazovali, že je bohyně, kočka a krásná jako vždy. „Nádherná fotka. Sluší a moc,“ podotýkali.

Někteří ji dokonce vyzvali, aby nafotila nějaký kalendář, ovšem „nahoře bez“.

„Barčo, jste opravdu krásná. Ty fotky jsou top,“ stálo v další reakci.

„Wow, škoda, že jsem to focení neviděl naživo. Pecka foto,“ posteskl si jeden z mužů.

Barbora Mottlová

Pár fanoušků se pak zajímalo o to, kdy časopis vyjde.

Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostní moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.

Co se týče jejího osobního života, má v současné době vztah s bývalým mužem roku Josefem Kůrkou. A pár už spolu i bydlí. Se svým bývalým partnerem, návrhářem, se rozešla po tříměsíčním vztahu.