„Pěkný výhled.“ Bendová se ukázala v plavkách a lichotky se jen hrnuly

Známá česká herečka Alice Bendová opět provokovala své fanoušky na Instagramu, tentokrát další fotografií v plavkách u bazénu. Kromě svých předností však fanouškům ukázala i své nedostatky. O co se jednalo? A jak reagovali?

Alice Bendová se má rozhodně čím chlubit. O tom není pochyb. A aby to svým příznivcům opět připomněla, podělila se o novou fotografii v plavkách. To však nebylo vše – svým fanouškům se svěřila i s tím, s čím má problém.

„Já nevím, čím to je, ale asi tím, že nejsem systematická a neumím si zorganizovat čas. Po hodně dlouhé době jsem se natáhla u bazénu, jinak pořád skáču, lítám, jako uklízím (stejně to není vidět), přenáším věci z místa na místo, rozšmrdlám špínu nebo mastnotu v kuchyni a blahořečím tomu, že blbě vidím. Jo a vůbec neumím odpočívat, ani dlouho nespím, protože mám pocit, že mi něco uteče. Krásnou neděli,“ napsala ke snímku Alice.

Spousta uživatelů herečku pochopila. Jiné ženy jí vzkazovaly, že to mají úplně stejně, jako ona.

„Mám to úplně stejně. Lítám pořad po baráku, nikde to není vidět, neodpočinu si a mám akorát vztek…“ svěřila se jedna z nich.

„Relaxujte. Užívejte, život je krátký a práce je líná k...a, ta nikdy nikam neuteče,“ brala věc s nadhledem další komentující.

Zaznělo i několik doporučení, že by Alice měla zvolnit a naučit se odpočívat.

Jiní si nebraly ve svých radách servítky: „Tak se prostě na to vyse… U bazénu ti to sluší víc než s hadrem v ruce. No, i když, ty jsi fešná robka furt.“

Podle některých mužů je však takové chování u žen normální, ale i tak by se dle nich Alice měla polepšit.

„To máte, holky, skoro všechny stejně. Ještě, že existují chlapi,“ vzkazovali jí někteří a další se přidávali: „Takže úplně normální ženská.“

Kromě toho se však objevily i komentáře, v nichž se fanoušci zaměřili na to, jak to Alici sluší. „Pěkný výhled,“ podotýkali.

„Jsi nekrásnější žena, víš to?“ byli uneseni jiní.

„Sluší, kočka jako vždy. A brýle top,“ dodávali.

„Alice, jak ty to děláš? Mně přijde, že ani nestárneš, že pořád vypadáš skvěle. Jsi úžasná žena,“ naráželi další na to, že Alice stále vypadá krásně.

Alice Bendová

Někteří si však více než brýli všímali zřejmě něčeho jiného: „Čupr brýle… Jenom mi chvíli trvalo, než jsem si jich všimnul.“

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.