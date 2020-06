„Jestli bude syn teplej, tak to z něj vymlátím.“ Vémola čelí vlně kritiky za své homofobní výroky týkající se jeho syna

Český MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola by si měl dávat lepší pozor na to, co vypustí ze svých úst. Nedávno totiž v talk show 7 pádů Honzy Dědka uvedl, že pokud bude jeho syn gay, tak to z něj vymlátí. Nyní však tento bojovník čelí za svá slova velké kritice.