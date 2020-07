Další odvážný outfit Moniky Marešové: Netradiční korzet vzbudil emoce. Vypadá jako zařízlé pidi plavky, vzkazují lidé

Zas a znovu. Známá česká stylistka a módní redaktorka Monika Marešová opět rozvířila vody českého Instagramu. S fanoušky se totiž podělila o novou fotografii, na které má na sobě odvážný korzet od známé návrhářky. To však ne úplně každému padlo do oka…

Manželka známého českého moderátora Leoše Mareše je pověstná svou zálibou v módě a také mnohdy až extravagantními outfity. I tentokrát dostála své „pověsti“ a ukázala se v odvážné korzetu.

„A statement piece,“ napsala Monika ke snímku.

Tato pětačtyřicetiletá kráska má na snímku na sobě netradiční korzet, který je zřejmě z dílny britské módní návrhářky Vivienne Westwood, jak napovídají Moničiny hashtagy. A jak už tomu u Moniky bývá, reakce na styl jejího oblékání byly opět různorodé.

„Moniko!!! Jste nádherná,“ byli mile překvapení další.

Někteří psali, že je Monika krásná a že jí outfit sluší. „Vy jste tak krásná žena,“ vzkazovali jí.

Pár fanoušků také zaujal Moničin účes a některé ženy ji žádaly o radu, jak takových rozpustilých vln docílit.

„Moniko, máte super vlasy, moc Vám ten účes sluší,“ uváděli.

Kromě milých a lichotivých komentářů přišly na řadu i méně pozitivní reakce. Některým se totiž nelíbilo, co má tato stylistka na sobě a psali, že je korzet doslova „děsivý“.

„Moni krásná. Korzet katastrofa,“ psali a přidávali se i další: „Krásná ženská. Jen to body vypadá na fotce jako zařízlé pidi plavky.“

A podobný názor sdíleli i další: „Příklad toho, že značka není vše…“

Kontroverzní outfity Marešové

Objevily se však i, v nichž se uživatelé Moniky zastali: „Bože, miluji, jak všichni mají furt potřebu něco kritizovat. Každému se líbí něco jiného a to, že se to nelíbí vám, neznamená, že se to nebude líbit nikomu.“

Připomeňme, že Monika překvapuje své sledující nevšedními outfity poměrně často. Nedávno rozporuplné reakce vyvolala oranžová tepláková souprava, kterou si Monika oblékla na nedělní válení se doma. Některým uživatelům se barva příliš nepozdávala a Moniku přirovnávali k trestancům v americkém vězení, protože právě tam vězni nosí oranžové kombinézy.

„Věznice USA?“ napsal jeden fanoušek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu ᴸᴬᶻᵞ ˢᵁᴺᴰᴬᵞ... 🍊 Příspěvek sdílený Monika Marešová (@monikamaresova), Čen 7, 2020 v 6:00 PDT

Další pak naráželi na americký dramatický seriál s názvem Orange is the new black, který popisuje zážitky hlavní hrdinky ze ženské věznice.

„Ty kalhoty jsou Leoše?“ zeptal se jeden ze sledujících a narážel na „pánský styl“ oblékání u žen.

V minulosti také zveřejnila snímek, na kterém má na sobě černou mikinu a volné béžové kalhoty s vysokým pasem, ozdobené černým páskem. Ne všem se však v tomto looku líbila.

Velká část fanoušků se však za Moniku postavila a vyjádřila jí podporu: „Mně se naopak Váš styl moc líbí a ráda ho sleduji.“

Monika Marešová

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za něhož se v únoru 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.