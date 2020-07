Kate Middletonová radila princi Harrymu, aby si nebral Markleovou

Podle nové knihy novinářů Dylana Howarda a Andyho Tilletta Royals at War Middletonová věřila, že by Harry neměl spěchat se svatbou, protože mají s Meghan úplně odlišný život, minulost a kariéru. Předpokládala, že tyto rozdíly budou bránit integraci manželky do britské královské rodiny.

Podle Howarda a Tiletta se princ Harry zamiloval do Meghan kvůli jejímu sebevědomí, průbojnosti a ambicióznosti. „Nevědomě měl slabost pro ženu, která mu mohla nahradit matku, kterou Harry ztratil v tak nízkém věku," píšou autoři.

V noci na 31. srpna 1997 matka prince Harryho a Williama princezna Diana zahynula při autonehodě v Paříži. Její auto narazilo velkou rychlostí do stěny tunelu pod mostem Alma. Dianin milenec, filmový producent Dodi Al-Fayed a řidič zemřeli na místě, bodyguard byl těžce zraněn. Diana byla převezena do nemocnice, ve které po několika hodinách také zemřela.

William byl také proti

Jak se píše v knize, bratr William také rozmlouval princi Harrymu svatbu s Meghan. Vévoda z Cambridge prý považoval vztah svého mladšího bratra s Markleovu za frivolní. Tvrdil, že herečka není pro prince Harryho vhodnou partnerkou.

Britský životopisec Robert Lacy dříve uvedl, že k neshodě mezi princem Harrym a jeho bratrem Williamem došlo před rokem a půl, když William varoval svého mladšího bratra před „rychle se rozvíjejícím vztahem" s Meghan.

Princ Harry poprvé promluvil o obtížném vztahu s Williamem v loňském roce v dokumentu Harry a Megan: Cestování do Afriky. „Věci se stávají, je to nevyhnutelné. Ale zůstáváme bratři a vždy budeme. V tuto chvíli však jdeme každý svou vlastní cestou,“ řekl Harry.