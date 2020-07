Hvězda Česko Slovenské SuperStar Monika Bagárová podrobně popsala svůj život po porodu a potíže, které má

Bagárová zveřejnila společnou fotku svého partnera Makhmuda Muradova a jejich novorozené dcery Rumii.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Bagárová (@bagarovamonika) 1 Июл 2020 в 4:54 PDT

Pod příspěvkem napsala, že si už pár dnů říkala, že dá fanouškům vědět, jak to vlastně všechno s miminkem doma jde. Ale úplně úpřimně přiznala, že se rozhodovala, jestli si sedne k telefonu a napíše vše, co chce anebo jestli si raději pospí s Ruminkou a udělá v domácnosti, co je potřeba.

Nakonec se ale rozhodla příspěvek napsat. Uvedla, že Ruminka krásně roste, hodně papá, ráda si povídá a mazlinkuje se, občas usíná u muziky a jak jinak než na rukou.

„Hlavně, že jsem dělala frajerku, že moje miminko bude hezky spinkat v postýlce. No to určitě. Nevadí, milujeme ji nejvíc na světě, co bychom pro ni neudělali. Má teprve měsíc a je neuvěřitelný, jak vše vnímá a učí se. Je to obrovská změna života, krásná změna života, ale občas je to prostě mega náročný a já jsem vděčná za svoji rodinu, lásku a přátele, kteří nám pomáhají a jsou stále na blízku,“ přiznala.

Dodala také, že obdivuje všechny maminky a hlavně ty, které to zvládají bez jakékoliv pomoci nebo mají miminka rovnou dvě a více. Také všem maminkám a budoucím maminkám popřála hodně sil, trpělivosti a zdravíčka.

„To je to nejdůležitější. Jsme v tom spolu.“ napsala na konci příspěvku.

Fanoušci v komentářích uvedli, že to měli stejně a rozumí ji.

Monika Bagárová koncem května informovala, že porodila dcerku Rumiu. Se svým partnerem Makhmudem Muradovem se tak stali novopečenými rodiči.

Již ze samotné fotografie, kterou Monika publikovala po porodu, bylo patrné, že nerodila klasicky, ale císařským řezem. „Nic víc neexistuje, nejkrásnější pocit na světě, moje rodina, moje lásky. Děkuji, pane bože za ten nejkrásnější dar. Rumia Muradova 27. 5. 2020,“ napsala Monika k příspěvku.

Dcerka mladých rodičů dostala jméno po mamince zápasníka Makhmuda Muradova. Ačkoliv Monika ke svému porodu nesdělovala žádné informace, moderátor a také porotce SuperStar Leoš Mareš se zřejmě neudržel a jisté informace sdělil místo Moniky.

„Monika měla rodit příští týden, ale holčička nebyla otočená, tak chtěla mít svého porodníka a šla raději na císaře,“ řekl v Ranní show Leoš Mareš.

Monika Bagárová

Známá česká zpěvačka byla dříve finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar. Partnerem Moniky Bagárové se stal Makhmud „Mach“ Muradov, známý MMA bojovník. Je členem The Money Teamu, zápasnické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora, ten ho označil za „nejlepšího MMA bojovníka na světě“.

Během vánočních svátků roku 2019 oznámili, že čekají potomka. K případné svatbě ale dojde až po porodu.