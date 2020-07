„Sexy filozof v bikinách.“ Dara Rolins se zamyslela nad životem a nadchla sledující nejen odvážnou fotkou. Oč šlo?

„Občas mě napadne, jak by byl život jednoduchý, kdybychom se na všechno mohli dívat z výšky... jako z letadla nebo z nafukovacího balónu. Vidět, nechat se okouzlit, ale nenechat se do věcí vtáhnout. Vím, o to právě v životě jde,“ píše Dara ke své nové fotce z pláže.

„Ponořit se do něj až po uši, přežít, procítit, hluboko až k samé podstatě štěstí i smutku. Výšky i dno. Radost i slzy, zklamání i okouzlení. Narození a smrt. Zamilovat se. Hluboko, až tak, že to, jak je to krásné – bolí. To, jak jste hluboko – a je jedno o jakou emoční/citovou investici jde, totiž zcela přirozeně a nenápadně začne přitahovat obavy ze ztráty. Z konce, který má každý začátek... Ale kdyby se dalo nad tím vším jen proletět, dotknout se života jen tak zlehka, bez újmy a bez rizika. Bylo by to přece tak bezpečné. A tak nudné, co? Já vím. No tak tedy nic, moje dnešní úvaha je na konci. Tedy vlastně zase na začátku,“ uvedla svou romantickou myšlenku zpěvačka.

„Sexy filozof v bikinách,“ reagovali na nový snímek Dary její fanoušci, kteří však zůstali nadšení.

„Právě tato slova jsem teď potřebovala. Ani nevíš, jak,“ napsala Rolins její fanynka. „Jste kouzelná ve svých úvahách a kolik pravdy je v nich,“ dodal další sledující.

Ve svém minulém příspěvku Dara Rolins psala o filozofii jogínů.

„Moudří jogíni tvrdí, že máme přidělen určitý počet dechů na celý život, pokud dýcháme pomaleji, budeme žít déle. Jak prosté. Jak VŠE podstatné... Takže nádech, výdech a no stress. Dnes, ani zítra, ani nikdy. NIC vás přece nepřipraví o váš klidný dech, má cenu zlata,“ napsala Dara a dodala roztomilý snímek.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.