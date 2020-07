Krainová se pochlubila novým členem rodiny. Komentáře se jen hrnuly a padla také kritika. Co se fanouškům nelíbilo?

Simona Krainová je maminkou dvou synů, Maxe a Bruna. Nyní jim však do rodiny přibyl ještě jeden nový člen, tentokrát psí holčička. Ač převládaly kladné komentáře, našli se i tací, kterým něco vadilo. O co šlo?

Česká modelka zveřejnila na sociální síti novou fotografii, na které je zachycena s malým štěňátkem čivavy. Pejsek je tak drobný, že se Simoně vleze do dlaně.

„Tak už je nás 5. Naše Angela Vágner Krainová,“ napsala k fotografii.

Fotografie si vysloužila velké množství lajků a také komentářů. Ačkoliv většina fanoušků se nad malým štěňátkem rozplývala, někteří Simonu nařkli z toho, že si pejska vzala z množírny. „Nádherná. Také máme v tomto zbarvení, je to láska,“ napsala jedna ze sledujících.

„No vidíš. Že to bylo těžké si vybrat? Já se rozhodoval hrozně dlouho, ale neměnil bych. Doufám, že půjdeme společně někdy venčit. Je krásná. Užívejte,“ okomentoval fotografii zpěvák Jan Bendig.

Jiná fanynka poněkud zavzpomínala na starší rozhovor, kde Simona promluvila o dcerce. „Pamatuji si nějaký rozhovor s vámi, tak dávněji, asi když jste ještě čekala prvního syna, že jste tam říkala, že byste si přála i dcerku se jménem Angela. Fenka je rozkošná,“ napsala.

Některé komentáře byly však poněkud kritické a Simonu uživatelé obviňovali, že si pejska pořídila z množírny. „Pokud jste podpořila množírnu, tak to je velmi smutné. Doufám, že ne, když se lidé snaží a ukazují, co vše se v množkách děje,“ napsala. Simona se ovšem nedala a informaci ihned vyvrátila.

„A odkud to víte?! Co si tady vůbec dovolujete šířit informaci založenou na ubohých pomluvách… můj pejsek papíry má a z žádné množírny není a dost. Žijte si svůj život a dejte pokoj,“ napsala.

Simony se zastala také jiná uživatelka. „Proč jim nedopřejete radost z tak krásného pejska. Co jí závidíte, že je šťastná a usmátá a dělá dobré věci? Co jste to za lidi?“ ptala se. Simonu zřejmě komentář potěšil, jelikož uživatelce odpověděla srdíčkem.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.