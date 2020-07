„Ty jsi vysmátý a ona je vždycky nas*aná.“ Mareš vydráždil fanoušky videem, na kterém Monika přijíždí na novém Ferrari

„Žena mi přijela na chalupu,“ okomentoval video Leoš Mareš.

Po zhlédnutí videa se uživatelé v komentářích shodli, že Monika je tak vtipná, že by měla mít svou vlastní show

„Pecka, není co dodat. Baví mě, jak Monča vždy hází ty hlášky s naprostou kamennou tváří,“ poznamenal sledující @woodenstylecz.

„Ty takový vysmátý a ona vždycky taková nasraná,“ okomentoval příspěvek @dr.plowmen. „Drží ho při zemi, ideální dvojka,“ dodala uživatelka @pavcas.

Kontroverzní outfity Marešové

Připomeňme, že Monika překvapuje své sledující nevšedními outfity poměrně často. Nedávno rozporuplné reakce vyvolala oranžová tepláková souprava, kterou si Monika oblékla na nedělní válení se doma. Některým uživatelům se barva příliš nepozdávala a Moniku přirovnávali k trestancům v americkém vězení, protože právě tam vězni nosí oranžové kombinézy.

„Věznice USA?“ napsal jeden fanoušek.

Další pak naráželi na americký dramatický seriál s názvem Orange is the new black, který popisuje zážitky hlavní hrdinky ze ženské věznice.

Monika Marešová

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za něhož se v únoru 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.