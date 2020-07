Odvážná fotografie Nely Slovákové vzbudila vlnu reakcí. Někteří ale žádali víc

Blonďatá kráska se nestydí ukázat své tělo. Možná i proto je její profil na sociální síti v poslední době zaplněn fotografiemi jí samotné. Na poslední z nich se nechala zvěčnit u moře, a to dokonce nahoře bez.

„…a po výběhu pěkně skok do vody,“ napsala k odvážnému snímku.

Nela je na fotografii zachycena zezadu a jde vidět, jak si rukou zakrývá poprsí. Na sobě má přitom jen upnuté legíny a botasky. Vlasy má spletené do copu.

„Vám hlavně sluší cokoli, kdekoli! Máte po mamce úžasné pigmenty kůže, očí – jo, to se někdo má,“ vzkázala jí jedna fanynka.

Tento snímek vyvolal vlnu reakcí a vysloužil si přes osm tisíc lajků. A není divu. Uživatelé na něj reagovali vesměs velmi pozitivně a Nele psali, že jí to velmi sluší. „Slušelo by vám tam žít,“ podotýkali dokonce někteří.

Další komentující však byli o mnoho odvážnější a šlo vidět, že jim fotografie zezadu nestačila.

„A teď fotku z druhé strany, prosím…“ vyzývali Slovákovou.

Někteří také poznamenávali, že letos to musí být v Chorvatsku paráda, jelikož tam asi moc lidi kvůli koronavirové krizi nebude.

Velký zájem však vzbudilo to, kdo Nelu při takových pózách fotí.

„To vás tak fotí mamka?“ zajímala se jedna uživatelka.

„Ne, běžec, co běžel kolem ,“ reagovala na dotaz Slováková.

Na to jí bylo odpovězeno, že „to je pak v pořádku“. „Kdyby to byla maminka, přišlo by mi to v tomhle věku trochu divný,“ uvedla jedna uživatelka a svým komentářem přitom vyvolala bouřlivou reakci.

Nela Slováková

Brněnská zpravodajka Nela Slováková v roce 2012 zvítězila v reality show Hotel Paradise a odnesla si miliónovou výhru. I když od té doby uplynulo již několik let, pořád se drží ve světě showbyznysu. Bloggerka je také podnikatelkou a návrhářkou plavek. Slováková se živí i jako modelka a často provokuje své fanoušky na Instagramu svým pozadím a prsy. Jejím partnerem je v současné době hokejista Lukáš Kozák.

Slovákovou ale letos, mnohem více než její někdejší účast v reality show, „proslavila“ aféra s rouškami a gely. Oba tyto produkty totiž tato sexbomba v době koronavirové krize, kdy v Česku nebyly k dostání, prodávala za přemrštěné ceny. Neměla však dostatek produktů na skladě, a tak zákazníci na roušky čekaly déle než se sluší. Problémy nastaly také s kvalitou roušek a i se stornováním objednávek. Někteří Nelu kritizovali za to, že vydělává na strachu jiných. Na její jméno bylo dokonce podáno nespočet trestních oznámení a věc nyní řeší Policie ČR.