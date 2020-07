Dara Rolins a její drsný vzkaz mužům: Pokud jakýkoli chlap řeší vaši vrásku nebo pár kil navíc, problém má on, nikoli vy

Známá slovenská zpěvačka Dara Rolins se s fanoušky na Instagramu podělila o jednu svou úvahu. V ní se zaměřila na myšlení mužů a žen, a také na to, co obě pohlaví vidí jinak. Svým příznivcům pak prozradila svůj pohled na věc a podělila se o několik rad.

Hned v úvodu svého obsáhlého příspěvku Dara zmínila svůj dřívější blog Život Podle Dary, na kterém se každou neděli v podvečer objevil nový díl.

„Bylo povznášející zjistit, že mě chcete i číst. Děkuji za důvod napsat za 4 roky trvání této nedělní tradice přes 200 pokračovaní. Ne, že bych měla v plánu jej vzkřísit, volný čas je stále vzácnější, ale kdybych vrátila čas, myslím, že bych DNES postla tuto mou nedělní úvahu,“ zavzpomínala a zveřejnila svou úvahu.

V ní se ptala žen, jak dlouho jim trvalo, než si uvědomily, co řeší muži a co řešíme pouze ženy.

„Napadlo mě to v souvislosti s telefonátem s mojí kámoškou, která během korony přibrala pár kilo a domnívá se, že tím definitivně přestala být pro mužské oko přitažlivá. Cituji: „Její hodnota na trhu rapidně klesla.“ … Lhala bych, kdybych nepřiznala, že jejím myšlenkovým pochodům rozumím, i když s nimi nesouhlasím,“ uvedla.

„Ale upřímně? Řeším to – paradoxně, pouze ve vztahu pracovním. Jeviště, kostýmy, focení, věci, které souvisí s mou profesí. Je to už pár let, co jsem pochopila a vzala na vědomí a přestala se trápit svými nedokonalostmi v souvislosti s muži. Nevidí je. Resp. řeší něco jiného. Jiné nedostatky. Nechci tím říci, že by muži byli méně povrchní – tuhle krásnou vlastnost si přece nenecháme jen pro sebe, ale pokud jde o naši váhu a 3 až 5 kilo navíc (při nichž my ženy začínáme zvažovat sebevraždu), ONI – muži, je opravdu neřeší, nevidí, necítí,“ vzkázala všem ženám Dara.

Přiznala přitom, že i její „pověstná 3 kila, nahoře dole, dokáží v té její šišce udělat neplechu“.

Zpěvačka pak zdůraznila ještě jeden základní a „fatální poznatek“, jak jej sama nazvala, který se také týkal mužů a jejich pohledu na ženy.

„Pokud jakýkoli chlap řeší vaši vrásku nebo pár kil navíc, terorizuje vás tím (protože existují i takoví dementi, a nemyslím ty v modelingových agenturách, kde je focus na určité parametry celkem pochopitelný), problém má ON, nikoli vy. Zvolit TENTO druh rovnice pro výpočet naší hodnoty může fakt jen primitiv a ten si přece naši pozornost nezaslouží. Konec hlášení,“ doporučila všem zástupkyním něžného pohlaví.

A jak uživatelé reagovali na její slova? Velmi pozitivně. Vzkazovali jí, že to co napsala, je „pecka“ a že vše bylo opravdu krásně řečeno. „Krásně jsi to napsala, Daro. Opravdu, klobouk dolů,“ uvedl jeden z mužů.

„Díky za tato slova, Dari,“ zaznělo od jedné uživatelky.

„Tak, tak. Důležité je cítit se dobře ve své kůži a dělat to pro sebe, a ne pro ostatní,“ poznamenávali další.

I ostatní s Darou souhlasili a psali, že nejprve musí být člověk spokojený sám se sebou.

Další poznamenávali, že jsou její slova velmi trefná a že Dara pěkně popsala myšlenky. „Snad to alespoň pár ženám docvakne,“ uváděli.

„…A já si vždy myslel, že žena nemůže být krásná i rozumná současně. Ty jsi krásným příkladem mé malosti…,“ přiznal jeden z mužů.

Pár uživatelů se pak ještě vrátilo ke zmínce o blogu a slovenské zpěvačce vzkazovali, že její tvorbu měli moc rádi a vyzvali ji, aby popřemýšlela o tom, zda se k blogování nechce zase vrátit.

„Život Podle Dary byl pro mě klíčovým. Pomáhal mi překonat životní etapu a vždy jsem se nemohla dočkat, až si přečtu další příspěvek… A dodnes se mi po něm stýská. Ale, co chci říct… Většina fanoušků Dary se stala fanoušky díky hudbě… Mě k Darině, mimo jiné - skvělé hudbě, přivedl blog. Do té doby jsem znala snad jen Zvonky štěstí,“ stálo v jednom z komentářů.

Některé ženy pak psaly, že by možná bylo fajn se k těm nedělím vrátit, a to klidně ne tak často. „I když ne pravidelně, tak aspoň čas od času, tak jako dnes. To by bylo fajn,“ myslí si.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.