Je manželství vévody a vévodkyně ze Sussexu v ohrožení? Nové přátelství prince Harryho znepokojuje Meghan Markleovou

Zatímco je Meghan většinu svého času zavřená ve své kanceláři ve snaze znovu nastartovat svou hereckou kariéru, princ Harry se nyní pravidelně setkává s britskou zpěvačkou Adele, která žije nedaleko královského páru. Dané přátelství pomáhá Harrymu vyrovnat se se stresem ze stěhování do cizí země, tvrdí zdroj portálu New Idea.

Daný zdroj prozradil, že když Meghan jednoho večera hledala v domě svého manžela, musela nakonec od jednoho ze svých zaměstnanců zjistit, že je její manžel právě pryč s Adele.

Není to ale tím, že by se Harry snažil skrýt své přátelství s Adele. Jde spíše o to, že si Meghan nevšimla toho, jak jejich přátelství postupně získává nové rozměry. Během toho všeho nepředvídatelného šílenství ve světě byla totiž tak posedlá snahou obrátit jejich život takovým směrem, jak od začátku plánovala, že ani netušila, že by Harry hledal útěchu u jiné ženy.

Podle zdroje si pětatřicetiletý Harry užívá společnosti 32leté Adele, s níž nejméně jednou týdně tráví čas v baru v jejím domě.

Dobře informovaný zdroj rovněž tvrdí, že princi přátelství s Adele pomohlo najít jakési útočiště pro adekvátní pochopení těch událostí, které se mu v poslední době dějí. Podle něj si navíc britská zpěvačka ráda dá občas drink, podobně jako z toho kdysi měl radost i sám Harry, dokud ale nepotkal Meghan.

„Adele se v jeho životě stala závanem čerstvého vzduchu a jeho přístavem v bouřlivém životě v LA, který zrovna nemá v lásce,“ uvádí se.

Daný zdroj však podotýká, že jejich společně strávené večery nezahrnují nic nevhodného, čeho by se Meghan měla obávat.

„To, co mi bylo řečeno, ve skutečnosti není koketování. Ačkoli Harry nešetřil lichotkami, když Adelechválil, jak fantasticky nyní vypadá,“ upozorňuje zdroj.

Na druhou stranu, Adele se nikdy netajila svými city vůči Harrymu, o čemž již na samotném začátku své kariéry promluvila v časopise Glamour.

„Vím, že jsem říkala, že bych nešla na drink s nějakým zrzkem, ale pokud by to byl princ Harry! Byla bych skutečnou vévodkyní,“ řekla kdysi Adele v rozhovoru pro časopis Glamour.