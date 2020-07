„Nechce se mi cvičit a nepít pivo.“ Bývalá hvězda seriálu Ulice Pagáčová prozradila, jak se vypořádala s kily navíc

Patricie Pagáčová, dříve Solaříková, umí být nad věcí a opět ukázala, že dokáže ostatní povzbudit a podpořit je. Hlavně pokud jde o to, aby byl člověk sám se sebou spokojený. Co svým obdivovatelům tato známá herečka vzkázala?

Na Instagramu Patricie Pagáčové se objevila nová fotografie, na které je dotyčná zachycena na zahradě, ve veselých barevných šatech, s úsměvem na tváři. Z fotky čiší spokojenost a pohoda, a tak Patricie trochu té pohody dopřála i svým fanouškům.

„Tak mě včerejší bazénovej post donutil k zamyšlení… No, bacha. Ne, nic světobornýho, nebojte.

Řekla bych, že každej dává na Instagram fotky, kde mu to sluší, kde se líbí sám sobě a ani já to nemám jinak… Instagram je takový honění ega prostě…,“ začala své povídání.

Dodala také, že je podle ní úplně zbytečné stresovat se jinými účty na sociální síti, „ve stylu, ty jo, koukej na to ubytko, co maj na dovolený, a týhle to tady tak sluší, a, hele, ta je hubená, ta se má atd…“.

„Upřímně, já mám tak od února období, že mám asi o 2-3kg víc, než bych chtěla, ale nějak se mi nedaří s tím nic pořádně udělat… Nedaří, rozuměj, nechce se mi cvičit a nepít pivo. A tak si občas udělám hezkou fotku na Instagram, abych si řekla, že to není tak hrozný. Mám dny, kdy se cejtim super a žádný 3kg mě netrápí, líbím se sama sobě, a pak jsou dny, kdy mám pocit, že jsem mega hroch a nemůžu se na sebe ani podívat…,“ prozradila Pagáčová.

„Mít blbej den má taky svoje opodstatnění. Jéžiš, já jsem zase chytrá. Ve zkratce bych prostě jen nerada, aby moje fotky někoho stresovaly, protože to opravdu není potřeba. Chci, aby vás můj účet bavil a nezpůsoboval vám žádný trauma. Prostě, já mám taky tunu nedostatků. Nevím, jestli jste pochopili, co jsem tím chtěla říct, takže zkrátka jen přeju krásný volno,“ uzavřela své povídání na sociální síti.

Uznala však, že tak to prostě je a nemá smysl se lynčovat za to, když člověk náhodou není jeden den pozitivní. To podle ní ani nejde.

A jde vidět, že fanouškům svými slovy udělala radost. Některým totiž, jak se zdá, brala doslova slova z jejich úst.

„Přesně tak to mám i já. Občas jsem frustrovaná z postavy, pak jsem zase hrdá na to, jak vypadá. A tak dokola. Asi jako každá žena. Ale jsme hezké všechny. A jsem ráda, že nepřidáváte vystajlované fotky, ale pěkné spontánní fotografie,“ uvedla jedna fanynka.

I další ženy jí vzkazovaly, že to mají úplně stejně: „Páťo, mám to úplně stejně. I když musím říct, že teď po 2 dětech mám své tělo raději než dříve, a to mám strie a ošklivou jizvu po dvou císařích.“

„Moje řeč. Jsi skvělá, upřímná a za to děkuju,“ psali další a přidávali se i jiní: „Pravda, hezky řečeno.“

Uživatelé také Patricii vzkazovali, že je zajímá jako osobnost už jen díky tomu, jaká je – normální.

„Prosím Vás, vždyť jste krásná žena, a to je nejvíc,“ myslí si.

Pár uživatelů herečce vzkázalo, že nemá vůbec co řešit, protože je krásná taková, jaká je, a že jí to moc sluší.

Několik žen ale překvapivě podotklo, že je kila navíc a krásné fotografie Pagáčové nestresují. Spíše naopak: „Mě to teda nestresuje, spíše jste pro mě motivace, jak vypadat ještě lépe.“

Další uživatelé se zaměřili na lidskou závist. „Lidé, co mají problém a závidí, tak to je jejich problém. Pokud to neumí ustát, tak buď ať něco udělají pro to, ať se mají stejně dobře, nebo ať nechodí na sociální sítě. Někdo z toho má asi sport, koukat, závidět, a pak pomlouvat,“ podotýkali.

Seriál Ulice

Patricie Solaříková je známá především díky své roli Terezy Jordánové v seriálu Ulice.

V lednu roku 2019 ale oznámila, že s účinkováním v seriálu končí. Podle svých slov odešla na vlastní žádost a po vzájemné přátelské domluvě. Ulice je český televizní seriál vysílaný od roku 2005 na TV Nova. Je to první a dosud jediný český „nekonečný“ seriál, který je vysílán od pondělí do pátku.

Hlavními postavami v seriálu jsou členové několika rodin, které bydlí v domě v seriálové ulici, jež se nachází na periferii Prahy. Seriál se točí v pražských ateliérech v objektu bývalé tiskárny v Hostivaři.