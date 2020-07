„Hloupost nebo pokrytectví?“ Pavlína Pořízková chtěla propagovat Black Lives Matter, ale vyčetli jí plavky i Sorose

Spousta celebrit se v poslední době vyjadřuje k akcím hnutí Black Lives Matter, které již několik týdnů probíhají. Někteří je podporují, jiní odsuzují. K těmto osobnostem se přidala i známá americká topmodelka českého původu Pavlína Pořízková. Od některých fanoušků to však ale pořádně schytala. Proč?

Na instagramovém profilu této krásky se objevil příspěvek, který byl věnován hnutí BLM a akcím, které s ním souvisí. V něm modelka uvedla, co si o celé věci myslí.

„Ano, samozřejmě, že na všech životech záleží. To je jasné, stejně jako jsou všechny druhy rakoviny hrozné. Ale mávat hesly „Na všech životech záleží“, když je tématem „Na černošských životech záleží“, je jako chodit na pochodyproti rakovině prsu, a poté, co ženy učiní vášnivé projevy a předají svědectví o svém utrpení, půjdete a začnete křičet „OK, ale všechny druhy rakoviny jsou hrozné“. Všichni musíme být v klidu a poslouchat. A slyšet. #blacklivesmatter #listenup,“ napsala ke snímku.

Na daném snímku je Pavlína zachycena v plavkách, u moře a fotografii zdobí nápis: Black Lives Matter. Její iniciativa však vyvolala rozporuplné reakce.

Někteří fanoušci komentovali zcela bez zábran a nebáli se vyjádřit svůj pohled na věc: „Mluví z Vás hloupost nebo pokrytectví?“

Dotyčný pak ještě dodal, že Pořízková zřejmě neví, co ta slova znamenají, a označil ji za „dutou hlavu“. „Třeba Vám hodí nějakou almužnu za to, jak hezky jdete s proudem,“ podotkl ještě.

Další ve svých reakcí naráželi i na amerického finančníka George Sorose.

„Uvědomujete si, že BLM je jen marxistické hnutí financované George Sorosem, že?“ stálo v jednom z komentářů.

Na to však Pavlína reagovala vysmátým smajlíkem. Další kroutili hlavou nad tím, proč modelka k tak vážnému tématu přidala právě fotografii v plavkách. Někteří namítali, že takové foto zvolila právě proto, aby ostatní zaujala, což se očividně povedlo. Jiní toto gesto ale označili za laciné.

Sama modelka však své počínání vysvětlila následujícími slovy: „Důvod, proč jsem zvolila starou klasickou poutavou fotku, která zaujme hlavně muže, je ten, že takhle si příspěvek přečte víc lidí. Jako řekl někdo z vás: „To je marketing101.“.“

Převážná část komentujících pak Pavlíně opakovala, že na všech životech záleží.

Pavlína Pořízková

Kromě kritiky se ale objevily i milé komentáře. V nich jí fanoušci například vzkazovali, že jí to na snímku moc sluší.

Dotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.

Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek loni v září zemřel.

Black Lives Matter

BLM je mezinárodní, aktivistické hnutí, které vzniklo ve Spojených státech již v roce 2013. Upozorňuje na případy zvýšeného policejního násilí, rasové nerovnosti a systematického rasismu vůči černochům.

Nyní se toto hnutí dalo opět do pohybu zejména kvůli smrti Afroameričana George Floyda , k němuž došlo v americkém státě Minnesota. Tam vypukly protesty a nepokoje poté, co jeden z policistů při zatýkání dotyčného usmrtil.

Celá věc se měla tak, že se policie pokusila o zadržení George Floyda poté, co jí zavolali z obchodu s potravinami a oznámili, že jim prý nabídl padělanou bankovku. Při zadržení jeden z příslušníků policie klečel na Floydově krku nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat. Afroameričan následně zemřel v jedné z nemocnic.

Protesty se později rozšířily i do dalších států země a nabraly agresivní směr. Kvůli tomuto incidentu se tak vyostřila celá diskuze o rasové diskriminaci. V mnoha městech se konají protestní akce a bourají se pomníky vojáků Konfederace v americké občanské válce.

Protesty na podporu hnutí Black Lives Matter se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, v Austrálii, Itálii a ve Španělsku.