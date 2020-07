Cibulková se pochlubila fotografií svého novorozeného synka a nevyhnula se kritice. Co se fanouškům nelíbilo?

Dominika Cibulková se stala 14. června maminkou. Na sociální síti nyní zveřejnila fotografii právě se svým miminkem. Na novém snímku je Dominika zvěčněna se svým maličkým synkem Jakubem. Ten leží v postýlce oblečený do bodýčka a Dominika se nad ním s úsměvem sklání. A právě oblečení malého Jakuba se stalo trnem v oku některých sledujících.

„Gratuluji, ale novorozence mít takto vysvlečeného? Když byl 9 měsíců v teple a neumí si udržet teplotu? Omg,“ napsala jedna ze sledujících.

Dominika na tuto výtku nijak nereagovala a ani další kritika se v komentářích neobjevila. Ostatní sledující se totiž rozplývali nad tím, jak roztomilý je malý Jakub a přáli oběma všechno dobré.

„Jaký krásný človíček. Hlídej si ho, Cibulko. To je to, co tě bude budit a milovat a těšit…. a trápit a překvapovat… tvůj uzlíček lásky je to nejkrásnější, co vás mohlo s manželem potkat… přeji jen to nejlepší,“ napsala další uživatelka.

Konec kariéry a nový život

Jiný uživatel se pustil dokonce do odhadů, co bude Dominičin syn v budoucnu dělat. „Dominiko naše zlatá, už z fotky je jasné, že nám roste další špičkový tenista. Držte se.“

Začátkem listopadu 2019 právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Dominika Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální karieru.

„Po dlouhém přemýšlení, rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala Cibulková na Instagramu.

„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.

Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře. Kvůli zraněné achilovce slovenská tenistka zmeškala US Open. Ve svém posledním zápase sportovkyně prohrála s běloruskou Arinou Sobolenko.