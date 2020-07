Veronika Kopřivová zveřejnila odvážný snímek a vyvrátila spekulace o rozchodu

Na začátku léta nebyla Veronika se svým přítelem příliš k vidění. Každý z nich totiž trávil první letní dny někde jinde. Kopřivová svou dovolenou trávila samotná na jihu Francie. Začaly tudíž vznikat jisté spekulace o tom, že pár se rozešel.

Po této dovolené se však rozhodla strávit nějaký čas v Česku, kde se vydala se svým přítelem na wellness pobyt. Na svém profilu na Instagramu Veronika zásobuje své fanoušky fotografiemi z pobytu a dokonce se nechala zvěčnit v odvážném snímku ve vířivce.

„Spontánní nápad vypadnout z Prahy do krásného @resortmlyn neměl chybu! Krásné ubytování, výborné jídlo, privátní vířivka/sauna, masáže, relax, krásné prostředí, rybaření a dnes nás ještě čeká výlet po okolí,“ napsala k příspěvku Veronika.

Veronika zveřejnila několik fotografií také na stories na Instagramu, kdy fotografie po 24 hodinách mizí. Na nich je zachycen její přítel Dubovický, jak se mu povedl obrovský úlovek. Mladý pár totiž vyrazil k nedalekému rybníku, kde Mirek chytil kapra. Poté jej však velmi rychle pustil do vody.

Pod fotografií se objevilo velké množství komentářů, kdy fanoušci byli zřejmě takovou fotkou velmi potěšeni. „Krásný pohled. Přeji příjemný pobyt,“ zněl jeden z komentářů.

Jiní děkovali Veronice za inspiraci s tím, že se do resortu také zřejmě podívají. „Vypadá to tam vážně kouzelně. Díky za inspiraci.“

Jelikož Kopřivová ani Dubovický spekulace o rozchodu nekomentovali, není jasné, zda opravdu měli krátkou pauzu ve svém vztahu, nebo jednoduše chtěli trávit čas každý sám. Soudě dle fotografií si však nyní užívají společně stráveného času.

Veronika Kopřivová

Veronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra.