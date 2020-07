Že by nový chlap na obzoru? Vondráčková zveřejnila nový snímek se známým zpěvákem a prozradila víc

Česká zpěvačka Lucie Vondráčková ví, jak svým fanouškům zamotat hlavu. Před pár dny zveřejnila novou fotografii, na které je zachycena se zpěvákem a účastníkem SuperStar Sámerem Issou. Že by to byl nový přítel na obzoru?

Vondráčková se na dané fotografii o Sámera opírá a vysvětluje, že spolu nazpívali novou píseň. O nového přítele tedy nejde. „Ladies n gentlemen… Pan Sámer Issa, brzy nová písnička… Muzikant každým coulem,“ nešetřila chválou Vondráčková.

Bohužel fanoušci zřejmě tak nadšeni nejsou. V komentářích se totiž objevovaly velmi rozporuplné reakce.

„I když vám fandím, tak nějakej vypatlanej no name feťák, to je hodně už teď pod vaši úroveň, bohužel. A písničku si určitě neposlechnu. Budu se těšit na jiné s vámi,“ stálo v jednom komentáři.

Jiná uživatelka vyjádřila obdobný názor: „Tak Sámera teda eeee. Vůbec nemusím. Ale jsem typická ženská, takže převládá zvědavost a písničku si určitě poslechnu.“

Věrní fanoušci se však zpěvačky zastali a vzkázali jí, že si píseň určitě poslechnou a moc se na ni těší. „Bože lidi, proč soudíte, když toho člověka neznáte osobně. Média toho napíší, aby se uživila. Lucie, moc vám fandím a určitě to bude super.“

„Lucie má vždy krásné duety, opravdu nečekané spojení a to se mi líbí, věřím, že to bude bomba,“ souhlasila další uživatelka.

Také zpěvák Sámer Issa se pochlubil fotografií s Lucií Vondráčkovou. „Jedno z nejlepších natáčení, co jsem kdy zažil… Brzy pro vás budem mít naše hudební mimi. Duet s názvem: Vrať se. Lucka je úžasnej profík a neuvěřitelný sluníčko. Budete překvapeni, jak to nádherně zazpívala… Měl jsem husinu. Každopádně jsme se i strašně nasmáli a věřte mi, že se máte, na co těšit,“ nešetřil chválou zpěvák.

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.

Připomeňme, že minulý rok byl pro čtyřicetiletou zpěvačku těžký. Potýkala se s rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, který se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce loni v prosinci porodila dceru, kterou pár pojmenoval Leontýnka.