Okradli snad Lucii Bílou? Zpěvačka se pochlubila svým novým oblíbencem, ale mělo to nečekaný spád

Právě elektrokolem se totiž tato známá česká zpěvačka nyní pochlubila svých fanouškům na Instagramu. U této příležitosti se s nimi podělila o vtipné, leč zábavné video.

„Někdo mi šlohnul kolo...“ napsala krátce k videu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Někdo mi šlohnul kolo...🤣 Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Čec 13, 2020 v 9:09 PDT

Na záběrech je pak Lucie vidět u svého růžovo-černého elektrokola, jak říká: „Tak, vážení, jestli mi něco dělá radost, tak je to tady to úžasné elektrokolo, protože my to tady máme sttrašně do kopce, takže se to opravdu hodí. Je krásný, je barevný a hodí se mi támhle ke kytičkám… No, to si snad děláš legraci,ne?!“ Na konci videa se ale zpěvačka už neudržela a propukla ve smích.

„Vy se k sobě vážně perfektně hodíte!! Úžasný!!“ jásali fanoušci.

A nebavila se jen Lucie Bílá, ale i její fanoušci. Ti jí a jejímu přítele, který si na videu „zahrál“ falešného zloděje , vzkazovali, že jsou „super dvojka“ a že je velmi pobavili.

A i ostatní podotýkali, že jsou Lucka s Radkem skvělí. „Patříte mezi má oblíbená komická dua,“ dodávali další.

Mnohým uživatelům tak tento pár zlepšil náladu. Jiní dodávali, že jim Lucka s přítelem dělají radost: „Vám dělá radost elektrokolo a mě děláte radost vy.“

Některé uživatele však zaujalo především to, jaký hlas má Lucie na videu: „Mně se líbí, jak křičíte! Mohla byste zase nakřičet až trochu naječet – jako za starých časů – nějakou novou píseň, prosím? Fakt!“

Pár uživatelů se pak zaměřilo na Lucčin smích a na to, že se partneři spolu dokáží zabavit a pobavit.

„Miluju Váš smích. Miluju Vás oba, vždy dokážete rozesmát,“ vzkazovali.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Mimo to je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika

Pokud jde o její soukromý život, byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip . Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.