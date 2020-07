„Točím se v tomto víru jako mixér.” Dara Rolins uvedla, jak prožívá své bezesné noci

„Když nemohu usnout, snažím se uklidnit myšlenky představou, že to moje občasné ponocování hlavy – neboť tělo už v podstatě dávno spí, mi dává možnost přijít na něco, co mi přes den uniklo,” napsala na sociální síti Dara Rolins.

Poznamenává však, že většinou nepřijde na nic, co by už dávno nevěděla. S tím se ale podle ní nic nedá dělat. „Ovšem vysvětlit to mé hlavě, která se tím pádem dostane do víru a já se v něm točím jak mixér dobrou hodinku, dvě – je v ten moment nemožné…” lituje Dara.

Na konci příspěvku však dodala, že někdy se přece jen nastávají povedené dny, kdy se ji podaří vychutnat plnohodnotný spánek.

„PS: ta fotka je z chvíle, kdy mé kroky směřovaly přes koupelnu do postele a já jsem se těšila, jak se mi konečně podaří usnout před půlnocí,” napsala Dara Rolins.

Odezva uživatelů Instagramu

Sledující Dary byli inspirováni tématem, jež zpěvačka vytáhla, a dokonce nabídli své recepty na klidný spánek.

„Co třeba mixovat, abych aspoň 1x usnul před půlnocí?? ..... V sobotu bude skvělý mix na výborný spánek,” napsal uživatel s přezdívkou lucky_zubee.

„Každý večer před spaním zamíchám lžičku kokosového oleje, lžičku medu, špetku himálajské soli... A vyspím se, jak miminko,” prozradila komentující evulikdepechemode.

Mezi komentujícími byly i ti, kteří se taky podělili o své vlastní problémy s usínáním.

„Většinu mého života se nedokážu úplně vypnout, a tak i když jsem naprosto unavený, neusínám tak jako většina. Hlavou se mi honí myšlenky ze současného zvráceného světa a toho co, mám ještě před sebou. A to včetně starostí o rodinu, která mi je drahá, i když jsou daleko,” napsal horvat.petr

„I mně se to občas stává, když se nedá usnout a já se vždycky zlobím, proč to nejde. Je to nepříjemný pocit. Hlavně, když jdeš do postele s tím, že se dobře vyspíš, ale pak to nejde…” píše uživatel s přezdívkou 01adika02

„Nenávidím spánek, stejně jako jezení, jsou to jen další důkazy lidské nedokonalosti, které bohužel potřebujeme k žití a přežití v tomhle šíleném hektickém světě, které nás jen obírají o čas, kterého v životě není příliš, a o čas, který by se hlavně mohl využít daleko lépe a užitečněji...” poznamenal dolorhodiernus.