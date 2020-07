Bude z Jaromíra Jágra za chvíli otec? Neteř Pavlína promluvila o osobním životě svého slavného strýce

Hokejový virtuóz se v červnu objevil ve Špindlerově Mlýně po boku krásné Dominiky Branišové, kterou už podle všeho představil i rodině.

Jeho neteř se svěřila Blesku, že už s novým párem vyrazila na večeři. „Byli jsme na společné večeři, já, můj přítel a strejda se svou přítelkyní, kterou nám tak představil,“ uvedla Pavlína Jágrová. O jeho nové dívce už si udělala i obrázek: „Je to skvělá holka a strejda je šťastný. Věřím, že mu to už konečně vyjde a že tohle je ta pravá.“

Sama blogerka je už dva roky šťastně zadaná a se svým přítelem, kterého považuje za toho pravého, by si přála miminko. Blesku naznačila, že vztah strýce je tak vážný, že by ji možná mohl v rodičovství předběhnout: „No možná bude nakonec strejda rychlejší,“ uvedla.

Kdo je nová láska Jaromíra Jágra?

Dříve média zjistila, jak se živila Dominika dlouho před setkáním s hokejovou hvězdou. Podle médií půvabná tmavovláska, která se seznámila s Jágrem v pražském klubu Duplex, kde ten den pracovala jako manažerka, si dříve vydělávala v zahraničí jako modelka.

Anonymní zdroj, který prý s Dominikou před osmi lety přišel do styku v Šanghaji, kam sice odletěla kvůli modelingu, Expresu však prozradil, že živit se měla zcela jinak. Dominiku popisuje jako party girl.

„Dominika se vždycky ráda bavila a málokdy odcházela domů před zavíračkou. Ráda si užívala, na čemž pro holku v jejím věku není nic špatného, ale bylo to její velké minus. Byla na můj vkus až příliš moc koketní, což jí nezvedalo společenské renomé, spíše naopak,“ popisuje Expresu muž, jenž si na Branišovou pamatuje právě ze Šanghaje, kde měla Jágrova nová dívka strávit půl roku.

Ačkoliv si tam měla vydělávat modelingem, její hlavní příjem měl být podle slov zdroje odjinud. „V modelingu se jí tam příliš nedařilo, tak si to vynahrazovala právě na těch večírcích, na kterých modelkám z Evropy platili za to, aby tam zůstaly do ranních hodin a pily s místními. Staraly se o zábavu a dostaly za to zaplaceno,“ vysvětluje muž, který na Branišovou vzpomíná jako na velmi cílevědomou dívku.

„Je to hodná holka, která si vždy šla za tím, co chtěla. Mnohdy musela morálka stranou,“ dodal zdroj portálu, jenž měl svého času k Dominice velmi blízko.