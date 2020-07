„Že by po mně chtěl děti, to určitě ne.“ Plíšková uvedla, že manžel ji do zakládání rodiny netlačí, jelikož už má dceru

„Ukončení tenisové kariéry a zakládání rodiny zatím naplánované nemám. Nechávám to volně běžet. Holky, které skončily s hraním, byly ještě trochu starší než já. Samozřejmě vím, že nejsem už nejmladší, ale manžel už jednu dceru má, a tak mě do toho nijak netlačí. Že by po mně chtěl děti, to určitě ne,“ svěřila se Plíšková v rozhovoru pro pořad Showtime.

Tenistka také pověděla, že letos kvůli pandemii a přerušeným turnajům tráví se svým partnerem nezvykle hodně času. „Snažíme se to vybalancovat tím, že spolu nejsme úplně každou minutu. Když jsme na turnajích, je to pro nás paradoxně lepší, protože si tam od sebe více odpočineme,“ uvedla.

Co Karolínu na jejím manželovi nejvíce vytáčí, to prý nemůže prozradit. „To nemohu říct. Ale Michal je na můj vkus například až moc na telefonu. Zase na druhou stranu chápu, že to má spojené s prací, takže nonstop telefonuje. I když je v tu chvíli se mnou, já se vedle něj přitom cítím trochu blbě. Ale snažíme se to vždycky dát nějak dohromady a tolik se nehádat,“ dodala.

Plíšková a Hrdlička se vzali v roce 2018 v Monaku. Seznámili se v roce 2015 v pražském baru Tretter’s, kde tenistky slavily fedcupový triumf. Hrdlička se tehdy v klubu rovněž nacházel a požádal světoznámou tenistku o společnou fotografii a telefonní číslo.