Nová fotografie Evy Burešové vyvolala zajímavé reakce. Někteří moralizovali, jiní se však herečky zastali

Česká herečka a zpěvačka Eva Burešová se na svém účtu na Instagramu podělila o novou fotografii. Někteří ale snímek považovali za nevkusný a až příliš odvážný, a tak to dali Evě patřičně najevo. Jiní se však této talentované krásky zastali a psali, že se jedná o krásnou uměleckou fotografii a že si Eva nemá lámat hlavu nad negativními reakcemi.

Ne vždy vyvolávají fotografie celebrit jen pozitivní ohlasy. Příkladem je i Eva Burešová, která se nedávno podělila o fotografii z dílny českého fotografa Ondřeje Pýchy. Na černobílém snímku je tato maminka malého chlapečka zachycena ve vyzývavé póze, která se však mnohým zřejmě nelíbila.

Na herečku se totiž kromě pozitivních reakcí snesla také vlna kritiky. Někteří ji dokonce přirovnávali k (ne)jeptišce. Jiní poukazovali na to, že je snímek nevhodný.

„Fotka je skvělá, Evička je krásná. Moralizování není na místě. Přirovnání k (ne)jeptišce pobavilo. Vaše energie nemá chybu,“ nastínili svůj názor někteří.

Eva však všem dokázala, že má silnou fanouškovskou základnu, která, když je třeba, se za ni postaví. I tentokrát ji totiž její příznivci podpořili a psali, že jí to moc sluší. V komentářích si tak česká zpěvačka a herečka mohla přečíst, jak je úžasná, nádherná, krásná a dokonalá.

I jiní poukazovali na to, že je to „úplně obyčejná fotka“, a tak kritika není na místě. „Ale když ty mladé holky dávají fotky své prdele v posteli, tak je to úplně normalní,“ dodala bez servítek jedna uživatelka.

„O, můj bože, ta nádhera? Vůbec nechápu, jak někdo muže mít proti tobě nějaký hate. Jsi úplně úžasná!“ znělo v další reakci.

Další uživatelky pak s nadhledem dodávaly, že kdyby měly postavu jako Eva, tak se „fotí nahé ob den“.

„Evičko, ani nevím, co na tu nádheru říct! Jste překrásná žena a z hloupých řečí jiných lidi si nic nedělejte! Já kdybych byla tak krásná jako vy a měla tak perfektní figuru, tak se hned taky fotím,“ podporovali ji ostatní.

„Tohle je fotka do předních světových plátků, k nám je jí vyloženě škoda. Moc hezká. Oblečená a přitom tolik sexy. Super,“ zněla další lichotka.

Dle některých navíc tato fotografie krásně vystihuje její ženskost a vnitřní sílu, kterou v sobě má.

Vypadá to tedy, že hateři, kteří přišli Evu pod tento snímek kritizovat a urážet, příliš nepochodili. Pozitivních ohlasů totiž bylo mnohonásobně víc. A není divu, Evě to na snímku opravdu sluší!

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.