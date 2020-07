Lucie Bílá ohromila lookem, za který by se nemusel stydět ani Freddie Mercury

Lucie Bílá zřejmě ráda experimentuje a je otevřená novým věcem – alespoň v módě. Vypadá to tak i podle jejího posledního příspěvku, na kterém ukázala netradiční outfit, který si zvolila. A dokonce uvedla, který člen rockové skupiny Queen by měl z jejího výběru radost.

Česká zpěvačka a herečka předvedla, že se nebojí sáhnout i po odvážnějších kouscích oblečení. Na nové fotografii na Instagramu má na sobě totiž netradiční černou vestičku.

„Z tohoto oblečku by měl jistě radost i Freddie Mercury… Děkuji,“ napsala Lucie ke snímku.

Na známého britského zpěváka a skladatele Lucie narážela proto, že byl proslulý nejen svým zpěvem, ale také extravagancí během koncertů, díky níž vyčníval z davu. Freddie Mercury, člen rockové skupiny Queen a jeden z nejvýznamnějších zpěváků v historii, se v módě vydefinoval jako ten, který stírá rozdíly mezi pohlavími. Jeho heslem bylo, že by si každý měl nosit, co se mu líbí a jaké barvy se mu líbí. Vyhýbal se všem stereotypům a na svém kontě má tak několik nadpozemských outfitů.

„Waaauuu. Neskutečné Vám to sluší. Úplně mi spadla brada,“ stálo v jednom z komentářů.

Jeho ikonickou součástí oblečení se stala například i krátká vesta, tedy něco podobného, co nyní oblékla Lucie. A jaké byly reakce na tento outfit? Převážně jen a jen pozitivní. Fanoušci Lucii vzkazovali, že jí to ohromně sekne.

A i další uživatelé podotýkali, že Lucie vypadá skvěle a prý „nikdy nebyla krásnější“. Opět se objevilo ale i několik lichotek na její věk, a to s tím, že Lucie vypadá stále velmi mladě.

„To není možné, jak Vy mládnete. Jste moc krásná žena,“ podotýkali jiní s úžasem. A přidávali se další: „Kočka, jako dvacítka.“

A opomenuta nebyla ani její krásná figura: „Pěkná postavička.“

Nebylo by to však ono, kdyby se v komentářích neobjevila i nějaká ta kritika. Některým se totiž outfit zpěvačky nelíbil, a to proto, že již není moderní.

„No měl, bo minulé století. Není to hezké,“ reagovali někteří na slova Lucky, že by se oblečení líbilo i Mercurymu.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Mimo to je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

Pokud jde o její soukromý život, byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip . Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.