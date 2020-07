Eva Burešová oslavila narozeniny. Fanouškům vzkázala, že 27 nic nekončí a že teprve teď to teprve „bude prdel“

Oblíbená česká herečka je zase o rok starší. Včera, ve středu 22. července, totiž oslavila své 27. narozeniny. U této příležitosti se podělila se svými fanoušky o novou fotografii a neodpustila si ani obsáhlý komentář. Podívejte se, co v něm stálo, a také, jak to této krásce slušelo!

Ve svém příspěvku na Instagramu se Eva svým příznivcům svěřila, jak strávila svůj narozeninový den a zda má nějaké plány do budoucích let.

„27. Je to tady! Došla jsem do věku, ve kterém mi v 16ti připadali už všichni strašně staří. A hádejte co? Není tomu tak. Jsem fakt pořád mládě, jen musím více pečovat o své tělo než v 16ti,“ podotkla hned na úvod.

Poté se zaměřila na to, co by si k narozeninám přála. A její odpověď možná mnohé překvapila? Proč? Podívejte se sami.

„Co si přeji? Nic… Letos žádné předsevzetí a seznamy, co budu a nebudu dělat. Vše nechám, jak je naplánováno nahoře. Budu se smát, budu pracovat a milovat své blízké. To mi jde nejlépe a to mne naplňuje,“ vysvětlila.

„Včera jsem odehrála své první představení Zimní pohádky v Brně a ještě dvakrát to zde hrát budeme, takže dnešní narozeniny slavím sama a v cizím městě, ale jsem za to vlastně ráda. Tento den je můj a já opravdu bez výčitek můžu vypnout a nic nedělat,“ uvedla.

V další části se pak mladá a vytížená herečka zaměřila na to, jak strávila svůj narozeninový den a zmínila své první odehrané představení Zimní pohádky, které proběhlo včera v Brně. Právě v Zimní pohádce, která měla premiéru loni, Eva převzala roli Perdity po Veronice Arichtevě . Ta je v současné době těhotná a bude se teď věnovat mateřským povinnostem.

Dále svým fanouškům a přátelům děkovala za všechna přání, které jí „kouzlí úsměv na rtech“. „Díky, že jste se mnou alespoň virtuálně. Děkuji svým fanklubům a na ty, kteří dnes přijdou na naše představení na hradě, se velmi těším,“ dodala.

Pro ty, které by zajímalo, kde se v tu chvíli nacházel její syn Nathaniel, uvedla, že byl s babičkou, ale celý den se s ním volala přes FaceTime. Zmínila také dárek, který dostala jako „zlomvazku“ od Veroniky Arichtevy. Jde o tričko, na němž totiž stojí výstižný a trefný nápis: „Bude prdel.“

„A jak můžete vidět na tričku, které jsem včera jako zlomvazku dostala od @veronikaarichtev, 27 nic nekončí - teď to totiž teprve BUDE PRDEL,“ napsala závěrem.

„Evinko, přeji Vám vše nejlepší k narozeninkám, hodně štěstí, zdraví, lásky, dobrých a pravých přátel, ale hlavně život plný toho dokonalého úsměvu, který tak miluju...“ napsala jedna fanynka.

Její profil tak okamžitě zaplavila vlna gratulací a blahopřání k narozeninám. Lidé jí přáli všechno možné – ale jen to dobré.

Kromě hromady přání se ale objevily i lichotky a pozitivní komentáře. V nichž například stálo, že Eva vypadá na 20 a že jí to moc sluší. Další uživatelé jí vzkazovali, jak moc ji mají rádi a že je zkrátka úžasná žena.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.