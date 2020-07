Byly odhaleny pravé příčiny odchodu prince Harryho a Meghan Markle z královské rodiny. Nebyl to megxit

Jak uvádí autoři, kniha byla napsána za pomoci těch nejbližších osob daného páru a mapuje hořký odchod vévody a vévodkyně Sussexu z královského života.

Výňatky z Hledání svobody tvrdí, že několik měsíců poté, co vévoda a vévodkyně ze Sussexu světu oznámili, že se vzdávají svých královských hodností, měla Meghan učinit emotivní přiznání své kamarádce. K tomu došlo v březnu.

„Vzdala jsem se celého svého života kvůli této rodině. A byla jsem ochotna udělat vše, co je třeba. Ale jsme tady. Je to velmi smutné,“ řekla v slzách Meghan Markleová.

Pasáž, kterou zveřejnily noviny The Times, také naznačuje, že ve skutečnosti to byl právě princ Harry, kdo byl hnací silou tohoto šokujícího rozhodnutí páru odejít z královské rodiny a přestěhovat se do Los Angeles.

„V zásadě to byl Harry, kdo chtěl pryč. V hloubi duše vždycky bojoval proti řádu toho světa. Meghan mu v tom jen otevřela dveře,“ uvádí zdroj ve knize.

Ti, kteří již měli příležitost sipřečíst, uvádí , že tenhle otevřený životopis odhalí „opravdový zdroj hněvu a zášti“, s nímž se manželé potýkali, když začali vykonávat své královské povinnosti.

Po jejich svatbě v květnu roku 2018 byli Harry a Meghan považováni za budoucnost královské rodiny. Dokonce hned zaznamenali prudký nárůst své popularity. V knize se však tvrdí že se manželé necítili podporováni v tom, co jako představitelé monarchie chtěli dělat.

V podstatě se jedná o to, že se Harry a Meghan cítili „odříznuti“ a byli frustrováni tím, že William a Kate dostali ty nejlepší oficiální role. Vztahy mezi vévody ze Sussexu a Cambridge se dokonce tak zhoršily, že dotyční spolu v březnu už téměř nemluvili.

Napětí mezi nimi a ostatními členy královské rodiny však sílilo i proto, že Harry a Meghan cítili, že jejich stížnosti nebyly brány vážně. Rovněž věřili, že dvorní ostatních královských členů o nich vynášeli informace do tisku.

V knize se dále uvádí, že tento pár dokonce uvažoval o porušení protokolu tím, že by navštívil královnu bez předchozí domluvy. Domnívali se totiž, že jim bylo záměrně bráněno se s panovníci setkávat.

„Vévoda a vévodkyně ze Sussexu nebyli dotazováni a nijak nepřispěli k napsání knihy Nalezení svobody. Tato kniha vychází z vlastních zkušeností autorů jako členů královského tiskového sboru a jejich vlastních nezávislých reportáží,“ stojí v prohlášení mluvčího.

Jak se předpokládá v médiích, v Buckinghamském paláci existují obavy, že plánovaná kniha zničí jakoukoliv naději, že Harry a Meghan napraví své vztahy se zbytkem královské rodiny . Jak ovšem potvrdil mluvčí vévody a vévodkyně, pár do knihy nepřispěl, ale zároveň obsah výňatků z novin pár nijak nepopřel.