Avatar, Bondgirl nebo Brigitte Bardot? Monika Marešová ohromila fanoušky novým vzhledem

Manželka známého českého moderátora Leoše Mareše je pověstná svou zálibou v módě a také mnohdy až extravagantními outfity. I tentokrát Monika překvapila fanoušky neobvyklým vzhledem, který zvolila pro focení.

„One of my favourite…“ napsala Monika k příspěvku.

Někteří psali, že je Monika krásná a že jí outfit a krátké vlasy moc sluší. „Paní Moniko, tento kratší účes Vám svědčí více než dlouhé,“ napsala uživatelka katka_mc. „Bondgirl,“ reagovala česká moderátorka Zorka Hejdová. „Jeee, takhle si představuji Kleopatru,“ dodala sledující zdeni.jandova. Sledující s přezdívkou mona_eis31 však poznamenala, že Monika na tomto snímku připomíná francouzskou herečku Brigitte Bardot.

Kontroverzní outfity Marešové

Připomeňme, že Monika překvapuje své sledující nevšedními outfity poměrně často. Nedávno rozporuplné reakce vyvolala oranžová tepláková souprava, kterou si Monika oblékla na nedělní válení doma. Některým uživatelům se barva příliš nepozdávala a Moniku přirovnávali k trestancům v americkém vězení, protože právě tam vězni nosí oranžové kombinézy.

„Věznice USA?“ napsal jeden fanoušek.

Další pak naráželi na americký dramatický seriál s názvem Orange is the new black, který popisuje zážitky hlavní hrdinky ze ženské věznice.

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za něhož se v únoru 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.