Moderátorka Hejdova odhalila odvážné foto v bikinách a narazila na nepříjemnou reakci

Třicetiletá kráska se rozhodla sdílet se svými fanoušky letní snímky v plavkách, zřejmě ale neočekávala takové intimní komentáře.

„Myslím, že Zorka je v očekávání, ne že by to bylo už vidět, ale... tak pokud ano, moc blahopřeji,“ napsala jedna sledující. „Konečně ses trochu spravila! Slušivé moc!“ zněl další z komentářů, který moderátorku asi moc nenadchl.

Někteří uživatelé však Hejdovou pochválili a poznamenali, že nyní vypadá ještě atraktivněji.

Odchod z Novy

Manželé Zorka a Míra Hejdovi z ranního pořadu Snídaně s Novou dříve informovali veřejnost, že diváci už je na obrazovkách nebudou dál vídat. Jak se ukázalo, nebyla to jen dočasná přestávka v natáčení kvůli koronaviru, ale plánované rozhodnutí páru pořad opustit.

„V posledních měsících jsme dostávali jednu velmi častou otázku, a to kdy se vrátíme do Snídaně s Novou. Myslím, že je načase na ni odpovědět. My už se bohužel nevrátíme...“ šokovala na Instagramu začátkem června Hejdová.

„Chci jen napsat, že to nebylo žádné unáhlené rozhodnutí, ale došli jsme si k tomu postupně a někdy do sebe tak okolnosti zapadnou, že si člověk uvědomí, že je čas... Bože můj. 11 let. Vždyť já v tom pořadu vyrostla, dospěla...“ dojala se moderátorka. „Snažila jsem se spočítat, kolik přenosů mám za těch jedenáct let za sebou a vyšlo mi hrubým odhadem asi 1100 Snídaní s Novou. To už je hezký číslo. Bude to spíš víc,“ shrnula své účinkování na Nově Zorka, která se před kameru poprvé postavila už coby devatenáctiletá slečna.

Moderátorka též poděkovala manželovi za skvělou spolupráci. „Zapomenu teď na okamžik na to, že jsme manželé... protože ti chci říct něco jako svému kolegovi. Tomu nejlepšímu kolegovi, jakého jsem si mohla přát. Chci ti říct: DĚKUJU!!! Děkuju, že i po těch letech mě vysílání díky tobě pořád bavilo. Že jsem se na naše společná rána těšila, protože s tebou to prostě mělo šťávu. Byl jsi mou ranní energií, kterou jinak často postrádám...“ vyslovila se Zorka Hejdová s tím, že věří, že se ještě někdy jako kolegové v budoucnu sejdou před kamerou.