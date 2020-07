Rytmusův a Jasminin syn oslavil první narozeniny. Jaká byla oslava a co mu vzkázali rodiče?

V neděli 26. července oslavil malý Sanel své první narozeniny. U této příležitosti se rozhodli jeho rodiče, že mu uspořádají pořádnou oslavu. Jasminina kamarádka upekla na oslavu hned tři dorty, zahrada domu byla vyzdobena balónky, nechyběly ani narozeninové čepičky. Zatím to vypadá jako klasická dětská oslava, manželé se však ještě rozhodli, že na oslavu nechají přivézt skákací hrad.

Jasmina i Rytmus se poté podělili o fotografii z oslavy na sociálních sítích a napsali svému synovi dojemné vzkazy.

„Milovaný náš Saneli, dnes máš svůj první rok a já štěstím musím upřímně říct, že byl opravdu nádherný. Dopřál jsi mi být šťastnou a hlavně stále vyspanou maminou, která netušila, co znamená padat na hubu večer, a to ti opravdu nezapomenu, kamaráde. Vím, že to ani zdaleka není samozřejmost,“ začala Jasmina poněkud vtipně.

Příklad šťastné rodiny

Ve svém příspěvku však zmínila i ostatní členy rodiny s tím, že i jim patří obrovský dík. „Chci, abys věděl, že jsi to nejúžasnější, co bych si ani nedokázala vysnít, že každý, koho se tvoje přítomnost dotkne, ten se usmívá, to ať ti prosím zůstane. Není nic důležitější, než abys uměl rozdávat a přijímat lásku a štěstí, o zdraví se modlím každý večer,“ pokračovala ve vyznání, které adresovala svému synovi.

Vysvětlila, že ta důležitá slova „miluji tě“ nabrala u něj úplně jiný význam a slíbila, že se bude snažit dělat vše pro to, aby její přítomnost vyhledával i poté, co vyroste. „Vynasnažím se být tou nejlepší verzí toho, co tě učiní šťastným,“ dodala s tím, že poděkovala i Rytmusovi.

Pod fotografií se objevilo velké množství komentářů s gratulacemi adresovanými malému Sanelovi a jeho rodičům. „Vy jste příklad šťastné rodiny,“ napsala jedna z uživatelek.

„Všechno nejlepší a dalších krásných roků tě čeká, hodně zdravíčka, štěstíčka. I já padám na hubu, ale ten dětský úsměv a vše, co je kolem, za to stojí. Bez nich by byl ten život poloviční,“ okomentovala fotografii jiná sledující.

Na Instagramu zanechal vzkaz svému synovi taktéž jeho otec, Patrik Rytmus Vrbovský. „Nejkrásnější pocit, když zažíváš první narozeniny člověka, kterého stvoříš. Jako by to bylo včera, když jsem slyšel jeho první hlásek, když spatřil světlo světa. Nevím proč, ale stále mám v paměti, když mi manželka poslala fotku, když jsem byl na koncertu s popiskem: Táto, kde jsi, čekáme tě,“ rozpovídal se na sociální síti zpěvák.

Právě tyto věci označil Rytmus za silné, kdy si člověk uvědomí, že nejdůležitější je mužský vzor, opora a také největší ochránce „toho malého zázraku“. S Jasminou poděkoval za každý nový den s ním.

„Ať oslavuješ život každý den jako tví rodiče. U tebe jsem pochopil, proč jsem v některých věcech takový, jaký jsem. Všechno nejlepší Saneli Paťko Vrbovský,“ dodal.