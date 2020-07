„Krásnějšího člověka jsem nikdy neviděla.“ Smyslná Eva Burešová opět zazářila a uživatelky si psaly o „recept na krásu“

Na sociální síti Evy Burešové, kde ji sleduje více než 286 tisíc uživatelů, se objevila nová fotografie. Ta si velmi rychle vysloužila přes 25 tisíc lajků a není se čemu divit. Evě to na ní totiž opravdu sekne!

„Tak tahle fotka se moc povedla,“ zněly první komentáře.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Eva • Salvatore • Burešová (@evabureshsalvatore), Čec 28, 2020 v 8:30 PDT

Fanoušci vyzdvihovali nejen její vzhled, ale také make-up, který měla na sobě. „Bomba. Super líčení. Super fotka, moooc sluší,“ podotýkali.

„Ty jsi, Evičko, tak krásná. A ty oči, to je prostě nádhera se na vás dívat. Ty mi vždy zlepšíš den,“ stálo v další reakci.

Další zprávy obsahovaly vzkazy o tom, že je Eva nádherná a překrásná. Někteří ji dokonce označili za královnu.

Na snímek reagovaly i mnohé ženy, které psaly, že by chtěly znát recept na její krásu: „Recept na Vaši krásu a charisma? Jste vzor, obdivuji.“

„Jako tohle?! Evičko, krásnějšího člověka jsem nikdy neviděla!“ rozplývala se další fanynka.

Někteří však byli tak u vytržení, že se nebáli ani odvážných slov: „Jsi naše nejhezčí herečka a zpěvačka krásná žena.“

Burešová oslavila 27. narozeniny

Nedávno jsme informovali o tom, že tato kráska oslavila 27 let. U této příležitosti se podělila se svými fanoušky o novou fotografii a neodpustila si ani obsáhlý komentář. V něm se zaměřila na to, co by si přála, jak strávila svůj narozeninový den a uvedla, že v 27 teprve vše začíná.

„27 nic nekončí - teď to totiž teprve BUDE PRDEL,“ napsala.

Její profil tak okamžitě zaplavila vlna gratulací a blahopřání k narozeninám. Lidé jí přáli všechno možné – ale jen to dobré. Kromě hromady přání se ale objevily i lichotky a pozitivní komentáře. V nichž například stálo, že Eva vypadá na 20 a že jí to moc sluší. Další uživatelé jí vzkazovali, jak moc ji mají rádi a že je zkrátka úžasná žena.

Kdo je Eva Burešová?

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.