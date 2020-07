Krainová zveřejnila přirozené foto z minulosti. „Nejkrásnější žena ČR. Taková šťavnatá pusinka,“ reagují uživatelé

Česká topmodelka Simona Krainová zavzpomínala na staré časy a potěšila své fanoušky černobílou fotografií z archivu. Posuďte sami, jak jí to sluší.

Podle sledujících teď půvabná blondýna má rty o něco větší a nevypadá to přirozeně.

„Bože můj, ty černobílé fotografie jsou božské. Přirozená krása,“ reagovala na snímek uživatelka @ivetarasovska. „Taková šťavnatá pusinka,“ napsala @tekras_cz. „Nejkrásnější žena ČR! Přirozené rty vám moc sluší,“ dodala @fly_solo6.

Krainová poslední dobou své sociální sítě rozhodně nezanedbává, jelikož se na nich stále objevují nové a nové fotografie. I včera tato kráska zveřejnila další snímek, na kterém se ukázala s novým pejskem. V příspěvku modelka promluvila o svém tajemství krásy.

„Jsou to 4 dny, co jsem byla u nás na klinice @yesvisage na plazmalifting obohacený o našemu tělu vlastní kyselinu hyaluronovou… tedy žádné umělé látky a materiály. Jsem úplně v šoku, jak neuvěřitelně to funguje. Mám pleť jako dětskou prdelku,“ svěřila Krainová.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka.

V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.