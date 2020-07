Žádný photoshop. 47letá Dara Rolins zveřejnila přirozené selfie a šokovala fanoušky. „Jen raději retušuj,“ zaznělo

Rolins na svém Instagramu uvedla, že sledující si pod fotky z časopisů často stěžují na viditelné retušování.

„Za A: retuší proběhne KAŽDÁ titulka, nejen ta moje, je to pravidlo, ustálený zvyk, společenský úzus v mediálním světě, ať se to komu líbí nebo ne. A já, my, kteří se na titulkách objevujeme, máme se způsobem jak moc, co přesně, výběrem fotek a jejich následnou retuší málo společného. Je to v první řadě volba redakce a v neposlední řade v moci fotografa,“ vysvětlila zpěvačka.

„Vím a chápu, občas si i já přijdu příliš dokonalá. Myslím na některých fotkách. A ani omylem nejsem. Důvěrně znám všechny své přednosti i chyby. O správném úhlu, kouzle světla a okamžiku ani nemluvím. Od toho máte možnost vidět nás na našich Instagramech a v instapříbězích takto ,normální`, domácí, v pohybu, s chybami, vráskami, prostě vším přirozeně lidským. Ani mě nebaví dívat se na preretušované, přefiltrované krásky, které pak s realitou nemají nic společného,“ podotkla.

Podle reakce sledujících by se každá holka měla inspirovat příkladem Dary a publikovat pouze přirozená selfička. Příspěvek vyletěl jako raketa a nasbíral pár stovek komentářů a hodně lajků.

„Jsi naprosto nádherná! Tyhle fotky jsou top, jsi to prostě ty,“ reagovala @iamjohnsonsbaby.

„Krásná, charismatická žena a umělkyně,” dodal @ricco.sarkozi.

Ne všichni však byli novým příspěvkem Rolins potěšeni. V komentářích zazněla i kritika. „Jen raději retušuj, dál čas neoklameš,“ nechal se slyšet uživatel @viktorkolesarstudios.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.