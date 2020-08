Fotografie Bendové rozdělila fanoušky na dva tábory. Někteří ji vzkazovali, že „vymýšlí podivnosti“

Česká herečka Alice Bendová sdílela novou fotografii na svém Instagramu a vyvolala tím rozporuplné reakce. Když se totiž podělila o to, jak strávila jeden ze svých dnů, přišly kromě pochval i slova kritiky. Co se některým nelíbilo?

Některé celebrity to zkrátka nemají lehké – ať napíší, co napíší, nikdy se nezavděčí všem. To nyní pocítila i Alice Bendová, která to od některých svých fanoušků pořádně schytala… Proč?

„Dneska byl celkem aktivní den, ráno jsme šli na brusle, pak pro nějaké žrádélko do obchodu, oběd a pak nakupování nezbytností na odjezd na prázdniny,“ podělila se Bendová o tom, jak strávila svůj den.

Zprvu nevinné vyjádření a popis jednoho z obyčejných dnů ale zvedlo některé uživatele ze židle. Ti totiž Alici vzápětí vzkázali, že na rozdíl od ní většina lidí skutečně musí pracovat…

„Přesně tak, u vás to byl fakt aktivní den, zatímco většina lidí skutečně maká, a jooo, aktivně i poctivě. Vy se touláte po obchodech a vymýšlíte podivnosti. Dobře si to žijete, vy herci, fakt, že jo...“ reagovali.

Jiní se zase zaměřili na to, jak Alice vypadá na fotografii . Zřejmě si chtěli také rýpnout, a tak napsali: „Nic moc.“

Fanoušci se však postavili na její stranu a vzkázali jí, ať si z haterů nic nedělá.

„Cítím, že se pořád nenudíte. Ali, přeji Vám to, negativní kecy hoďte za hlavu, viz předešlý komentář,“ vyjadřovali jí svou podporu.

Na druhou stranu se tak Alice mohla v komentářích dočíst, jak je skvělá, krásná a jak moc jí to sluší.

„Krásná jako vždy,“ podotýkali.

A jiní pokračovali v podobném duchu: „Ali je šťastná a stále mladá.“

„Jste nepopsatelná,“ žasli jiní.

Muži se ale zaměřili především na její křivky a psali, že ten ručník, co má na sobě, je jen na škodu.

„Ten ručník dolů, Alice. Kočko naše,“ psali a přidávali se další: „Ja nevím… Fotka dobrá, ale ten ručník se tam opravdu nehodí…“

Alice Bendová

Nakonec lidé herečce přáli, aby si užila prázdniny: „Super, příjemné prázdniny, Alice.“

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.