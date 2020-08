Kerndlová jako „hodinová manželka“. Tato kráska všem ukázala, že se nebojí přiložit ruku k dílu

Kerndlová je šikovná po všech stránkách. Nejen, že je nadaná zpěvačka, která i krásně vypadá, ale ještě navíc se nebojí přiložit ruku k dílu. Svým obdivovatelům to jasně ukázala, když se na svém účtu na sociální síti podělila o jeden snímek.

„Malování vzdušnejch zámků... #Morava #PrvniSrpen,“ napsala zpěvačka k fotografii.

Na ní je zachycena pouze v plavkách, jak stojí na žebříku a v ruce drží váleček na malování. Jak napovídá popisek, tento zajímavý a nevšední snímek byl pořízen v Žernovníku, který se nachází v Jihomoravském kraji. Vypadá to tedy, že Kerndlová je „holkou pro všechno“.

„Sexy malířka,“ označovali ji někteří. „No, nemám slov, ale jinak furt okouzlující,“ hlásaly jiné reakce.

A jak na její úsilí reagovali fanoušci ? Většina z nich psala, že je Tereza velmi šikovná a že jí to sluší i s válečkem v ruce.

Další podotýkali, že je dokonalá žena. Spousta uživatelů vyjádřila názor, že jí to jde od ruky a že by si ji klidně také objednali.

„Konečně taky hodinová manželka. Můžu poslat objednávku, Terezko?? A prosím i se zpěvem,“ psali někteří.

A i další komentáře byly podobné: „Jako natěračku tě beru. Když budeš natírat u zákazníka, dostaneme o 100 % víc.“

Jiní reagovali na to, že je Tereza na snímku od barvy: „To vypadá, že maluješ spíš sebe. Ale pohled je na tebe hezkej.“

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.