„Dokonalost evidentně existuje.“ 49letá Daniela Peštová šokovala fanoušky na Instagramu svým vysportovaným tělem

Peštová uveřejnila fotografii, na které leží v plavkovém vršku se zvířecím motivem. Na fotografii tak vyniká její vypracovaná postava, především tedy břicho. A právě to zaujalo její fanoušky nejvíce. „Wau, wau, wau. Jste neskutečně krásná žena,“ zněl jeden z komentářů a další se přidal: „Vy jste opravdu nádherná.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu It’s a jungle out there 🐆🐍🌴 Příspěvek sdílený Daniela Pestova (@daniela_pestova), Srp 2, 2020 v 8:17 PDT

Další uživatelka poznamenala, že takovou postavu mohou modelce závidět i mnohem mladší dívky. „Tedy, postavičku vám můžou závidět 20letá děvčata. Úžasná jste.“ Někteří modelku dokonce označili za dokonalou. „Dokonalost evidentně existuje.“

Často se v komentářích objevovaly jen smajlíky v podobě ohně, které byly všeříkající. Slova zřejmě nedokázala vyjádřit ani slavná zpěvačka Dara Rolins, která Daniele věnovala několik srdíček.

Jiní sledující byli poněkud odvážnější a modelky se zeptali i na její plány do budoucna v souvislosti s fotografií. „Já mám takový odvážný dotaz. Neuvažovala jste nafotit nějaký erotický kalendář? Samozřejmě vkusný! Jste tak krásná,“ uvedla fanynka.

„Jakože Danielo… Věk člověk nezastaví, ale Vám se to povedlo. Klobouk dolů. Máte můj respekt a obdiv,“ zněl jiný komentář.

Daniela Peštová

Daniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.

Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.

Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.