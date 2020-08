Jaký typ mužů se líbí Vondráčkové? Takovou odpověď byste nečekali

Vondráčková se podle svých vlastních slov cítí momentálně hezky. Z hlediska pracovního si prý nemůže vůbec stěžovat.

„Mám krásné příležitosti jak herecké, tak pěvecké. Vždycky jsem si přála, aby bylo vše v symbióze. Když jsem vystudovala herectví, tak se to přelilo víc do divadla, potom na piedestal přišla více muzika. No a teď je to takové všechno dohromady,“ uvedla.

V rozhovoru padla otázka také týkající se bilancování minulosti. Na to však zpěvačka odpovídá, že vytváří svou budoucnost, tudíž na ohlížení zpět není ani čas a ani chuť. Co se týče možného nového partnera, na to Vondráčková uvedla, že se po žádném novém neohlíží.

A jaký typ že se zpěvačce nejvíce líbí? Tato odpověď zřejmě překvapila nejednoho fanouška.

„Vůbec žádný! Vůbec se mě na to neptejte! (smích) Vůbec žádný,“ uvedla s tím, že toto téma je pro ni úplně uzavřené.

Vondráčková uvedla, že radost jí dělají děti, ale také její nové role či příležitosti. „Když mohu a je čas, tak jdu ráda do věcí, kterých jsem se třeba ještě herecky nedotkla. Baví mě stát na herecké hraně, že člověk má i po pětadvaceti letech hraní a po deseti letech na různých jevištích stále takový až strach. To mě baví. Doufám, že něco takového mě teď čeká,“ poznamenala.

Co se týče módy, Vondráčková podle svých vlastních slov preferuje kraťasy a tričko.

„Taková holka od vedle, jako jsem byla vždycky. Řekla bych, že jsem módní ikona nikdy nebyla, protože jsem si vždycky dělala, co jsem chtěla. O tom je také ten klip, že si dělám, co chci, a stejně to nikdo nezmění. I když mi říkali, že bych měla něco nosit, protože je to momentálně trendy, nepovedlo se jim to. Se mnou jde těžko hnout. Ale tak co? Žijeme jen jednou, takže se nebudeme podřizovat ničemu a pojedeme si svojí cestou, ne?“ dodala.

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.

Připomeňme, že minulý rok byl pro čtyřicetiletou zpěvačku těžký. Potýkala se s rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, který se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce loni v prosinci porodila dceru, kterou pár pojmenoval Leontýnka.