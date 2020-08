„Koukám, to jsou divné roušky…“ Uživatelé si spletli plavky Moniky Marešové s rouškami. Foto

Marešová přidala černobílou fotky svých plavek a opalovacího krému.

„Dnešní plán,“ napsala anglicky v příspěvku.

Někteří sledující ale na první pohled nepochopili, jestli jsou to její plavky nebo rouška.

„Chvilku jsem přemýšlela, jak se nasazuje ta třetí rouška, než mi došlo, že to jsou plavky. Už jsem z těch nařízení vážně zblblá a roušky vidím všude,“ přiznala jedna ze sledujících.

Ostatní také přiznali, že dlouho koukali na fotografii, než pochopili, co tam je.

„Ta velká je přes hlavu a ty zbylé dvě jako klapky na uši nebo oči... to je individuální... taky jsem na to chvilku koukala,“ napsala další.

„Nejdřív jsem si říkala, co to tam máš... koukám to jsou divné roušky, no, ten spodní díl mě vede k zamyšlení o mém stravování,“ zaznělo v komentářích.

Některým tyto plavky připadly jako moc velké, a proto sledující požádali fotku celebrity v outfitu.

Před měsícem Marešová rozvířila vody českého Instagramu. S fanoušky se podělila o novou fotografii, na které má na sobě odvážný korzet od známé návrhářky. To však ne úplně každému padlo do oka…

Manželka známého českého moderátora Leoše Mareše je pověstná svou zálibou v módě a také mnohdy až extravagantními outfity. Potvrdila to fotkou v odvážném korzetu.

„A statement piece,“ napsala Monika ke snímku.

Tato pětačtyřicetiletá kráska má na sobě netradiční korzet, který je zřejmě z dílny britské módní návrhářky Vivienne Westwood, jak napovídají Moničiny hashtagy. A jak už tomu u Moniky bývá, reakce na styl jejího oblékání byly opět různorodé.

Někteří psali, že je Monika krásná a že jí outfit sluší. „Vy jste tak krásná žena,“ vzkazovali jí.

„Moniko!!! Jste nádherná,“ byli mile překvapení další.

Pár fanoušků také zaujal Moničin účes a některé ženy ji žádaly o radu, jak takových rozpustilých vln docílit.

„Moniko, máte super vlasy, moc Vám ten účes sluší,“ uváděli.

Kromě milých a lichotivých komentářů přišly na řadu i méně pozitivní reakce. Některým se totiž nelíbilo, co má tato stylistka na sobě a psali, že je korzet doslova „děsivý“.

„Moni, krásná. Korzet katastrofa,“ psali a přidávali se i další: „Krásná ženská. Jen to body vypadá na fotce jako zařízlé pidi plavky.“

Monika Marešová

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za něhož se v únoru 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.