Slovenský sport zasáhl skandál: Dcera Djokovičova kouče čeká dítě s ženatým mužem. Rozvod se ale zřejmě nechystá

Úspěšný trenér Novaka Djokoviče Marián Vajda bude dědeček. Tato novinka by zřejmě nikoho příliš nešokovala, kdyby nebyla jeho dcera Natália těhotná s o 20 let starším a ženatým Martinem Ševelou, který byl dříve fotbalový obránce a nyní trenér polského celku Zagłębie Lubin. Informují o tom slovenská média.

Podle všeho se spolu scházeli delší dobu, některé informace hovoří dokonce o dvou letech. Jejich vztah se jim však dařilo velmi dobře tajit a téměř nikdo neměl o jejich románku ani ponětí. Nikdo z účastněných se nechtěl k dané informaci vyjadřovat, a to ani Ševelova manželka, se kterou má dvacetiletého syna a 17letou dceru.

„V Antalii, přesněji v Beleku, byli oba na přelomu ledna a února roku 2019 téměř dva týdny. Ona tam startovala na posledním turnaji kariéry, on vedl soustředění slovanistů. Od té doby to spolu táhli,“ uvedl.

Co se týče jejich vztahu, pak zdroj prozradil slovenskému Novému času, že jiskra měla mezi párem přeskočit na Turecké riviéře.

Jak dále web uvádí, i po jejich návratu na Slovensko spolu byli několikrát spatřeni na noční procházce Bratislavou. Nejprve to vypadalo, že zamilovaný Ševela svou rodinu opustí a skončí s mladou partnerkou. Poté, co se však měla manželka Lucia dozvědět, že Natália je těhotná a termín porodu má již na podzim, se věci nakonec změnily.

„Martin se Lucii k románku přiznal, ale našli k sobě zpět cestu. O rozvodu momentálně neuvažují,“ řekl Novému času blízký zdroj z okolí rodiny.

Rozvod se nechystá

Ve sportovním zákulisí se podle webu šíří taktéž informace o tom, že Martin sliboval Natálii, že se o ni postará. Poté, co se však své manželce přiznal, přerušil s Natálií, matkou svého dalšího dítěte, veškeré kontakty.

„V době, kdy už nemohla podstoupit interrupci, o čemž údajně uvažovala, jí měl fotbalový trenér oznámit, že se rozhodl zachránit vztah s manželkou Lucií,“ uvedl zase pro server šport24.sk zdroj z okolí rodiny Vajdových.

Podle informací serveru tak zůstala na všechno Vajdová sama a kromě toho nejsou její rodiče příliš nadšení z toho, co se stalo. „Především mamka se velmi zlobila. Ona byla vždy tou přísnější a Natália si vyslyšela určitě svoje. Otec to zřejmě vnímá trochu jinak, on je spíš flegmatik, ale taktéž z toho není nadšený,“ uvedl zdroj.